Kultowy Fiat 126p powrócił

W tym roku Fiat 126p obchodzi 50 urodziny. Produkcja kultowego małego Fiata ruszyła w Polsce w czerwcu 1973 roku i trwała nieprzerwanie do września roku 2000. To najdłużej produkowany samochód w Polsce. Przez 27 lat z taśm produkcyjnych w Bielsku-Białej i w Tychach zjechały 3 318 674 egzemplarze Polskiego Fiata 126p. Co ciekawe do dziś po polskich drogach nadal porusza się ponad 50 000 Maluchów.

W swoje 50 urodziny mały Fiat wraca, by zagościć w Twojej kolekcji. Ten wyjątkowy numizmat, którego awers prezentuje legendarnego Malucha, to wspaniała pamiątka dla miłośników motoryzacji oraz niegdyś szczęśliwych posiadaczy kultowego samochodu minionej epoki.