Kylie Jenner zawitała do świata lalek Bratz

Współpraca z Kylie Jenner to przełomowy moment w historii Bratz, jest to pierwsza gwiazdorska kooperacja tej marki. Na początku lat 2000 lalki Bratz zaskarbiły sobie serca konsumentów, będąc jednymi z najpopularniejszych artykułów na półkach z zabawkami. Stanowiły jedną z pierwszych linii zabawek, które reprezentowały różne grupy etniczne, a ich wygląd i styl wyróżniał się spośród klasycznych, popularnych lalek. Stylizacje Bratz często inspirowane były street fashion, co skutecznie przyciągnęło ówczesne, młodsze pokolenia. Dzisiaj stały się one częścią popkultury, czego najlepszym dowodem jest najnowsza linia Bratz x Kylie.

W ramach współpracy z Kylie Jenner do kolekcji dołączy sześć, miniaturowych figurek. Każda z nich inspirowana jest kultowymi stylizacjami gwiazdy, między innymi z Gali MET z 2019 roku czy tego samego wydarzenia z roku 2022.

Wierzymy, że współpraca z Kylie Jenner to przełomowy moment dla marki, który z pewnością trafi do serc nie tylko tych, którzy dorastali z Bratz, lecz także miłośników dzisiejszej popkultury. Kylie jest odzwierciedleniem cech, które identyfikowane są z marką, jak energia, dynamizm czy ekspresyjność, dlatego jesteśmy ogromnie dumni z powitania naszej nowej ambasadorki w rodzinie Bratz – zaznacza Katarzyna Spieszko, Marketing Manager, MGA Entertainment Poland.

Kolekcja Bratz x Kylie to linia przeznaczona nie tylko dla młodszych miłośników modowego składu. Duży wpływ na dzisiejszy rynek zabawek mają właśnie dorośli. Rosnący trend kid adults, zrodził się ze styku kultury i nostalgii do kultowych marek. W grupie konsumentów określanej dzisiaj mianem kidults znajdują się głównie przedstawiciele generacji Z oraz Millenialsi, którzy dorastali z dużym przywiązaniem do swoich ulubionych filmów, bajek czy zabawek. Dzisiaj nostalgia i pragnienia z dzieciństwa stwarzają z nich grupę odbiorców firm zabawkarskich.

Dowodem na to są także trendy, zyskujące popularność na platformach społecznościowych. Hasztagi #BratzChallange czy #BratzDolls zyskały miliony odsłon na Tik Toku i Instagramie. Kryją pod sobą kultowe i ponadczasowe stylizacje oraz makijaże lalek, ochoczo odtwarzane przez fanki marki. Sama Kylie Jenner podkreśla, że od dzieciństwa jest jedną z nich.

Kolekcje Mini Bratz x Kylie wkrótce dostępna będzie również na polskim rynku.