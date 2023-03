„Legendarny bilet” – konsumencki konkurs dwóch „diabelskich” marek

Casillero del Diablo, marka chilijskiego wina ogłasza wspólnie z Manchester United konkurs konsumencki. „Legendarny bilet” to akcja, w której główną nagrodą jest trzydniowy wyjazd do Manchesteru wraz z osobą towarzyszącą. Zwycięzcy otrzymają oryginalne stroje sportowe „Czerwonych Diabłów” i będą mieli szansę rozegrać na stadionie Old Trafford prawdziwy mecz.