LEGO wychodzi poza świat klocków

LEGO i IKEA

Kolekcja Bygglek to efekt fuzji LEGO i IKEA, która pojawiła się w sklepach jesienią 2020 roku. Do dziś jest w ofercie szwedzkiej sieci meblowej.

IKEA BYGGLEK, fot. mat. pras. IKEA

LEGO i ADIDAS

Współpraca z Adidasem zaowocowała kolekcją sneakersów i odzieży dla dzieci i dorosłych.

- Kolorowe wzory przypominające kultowe klocki sprawiają, że ta kolekcja to idealny punkt wyjścia do tworzenia własnego świata. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane tak, aby pobudzać kreatywność i inspirować do zabawy - opisuje projekt marka Adidas.

adidas i LEGO, fot. mat. pras. adidas

LEGO i LEVI’S

To kolejna odzieżowa kolaboracja, dostępna wyłącznie na stronie levi.com oraz w wybranych sklepach limitowana kolekcja zawiera kolorowe stylizacje inspirowane pełnym pomysłów światem LEGO. W ramach współpracy, wyłącznie w tej kolekcji, dostępna jest pierwsza w historii elastyczna płytka konstrukcyjna LEGO. Ma ona formę giętkiego panelu silikonowego, na którym można układać własne wzory, korzystając z LEGO DOTS.

LEGO i Levi's, fot. mat. pras. LEGO

LEGO i NINTENDO

Projektanci grupy LEGO i Nintendo połączyli siły, by stworzyć zupełnie nowe doświadczenie zabawy, w którym Super Mario znajdzie się w świecie klocków LEGO.

LEGO i MOLESKINE

Notesy i papeterie to efekt współpracy LEGO i firmy Moleskine. Kolekcja była sprzedażowym hitem. Notatnik Moleskine z dużym żółtym klockiem na okładce (2x4 slotów), pozwalał na przyczepianie własnych konstrukcji z klocków LEGO. Do produktu dołączano zestaw naklejek LEGO do personalizacji zawartości.

LEGOi Moleskine, fot. mat. pras. Moleskine

LEGO i UNIQLO

Marki współpracują od kilku lat. Odzież z motywem LEGO można kupić także w Polsce.

LEGO i Uniqlo, fot. mat. pras. Uniqlo