Lekkie kurtki termiczne w ofercie Lidla

Podstawę jesiennej garderoby stanowi oczywiście odpowiednia kurtka. Już we wrześniu w Polsce zdarzają się wietrzne, pochmurne dni, a padający deszcz może uprzykrzyć niejeden spacer. Dlatego właśnie warto zaopatrzyć się w lekką, wygodną kurtkę, którą w cieplejsze dni zawsze można schować do torby lub plecaka.

Pikowane kurtki termiczne są dostępne od poniedziałku, 18 września, na półkach sklepów Lidl Polska. Okrycia są wiatroszczelne, a przy tym wyjątkowo lekkie i ciepłe. Dzięki specjalnej powłoce BIONIC-FINISH ECO wierzchni materiał nie wchłania wody, co jest szczególnie przydatne w deszczowe dni. Warto podkreślić, że wypełnienie zostało w 100% wykonane z materiału z recyklingu.

W ofercie znajdziemy m.in. klasyczną pikowaną kurtkę termiczną damską Esmara w cenie 69 zł / 1 szt. z kuponem Lidl Plus (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 79 zł / 1 szt.). Kupon w aplikacji Lidl Plus obowiązuje tylko w sklepach stacjonarnych, wyłącznie od poniedziałku, 18 września do środy, 20 września. Z kolei fankom eleganckich fasonów z pewnością przypadnie do gustu kurtka z ozdobnym pikowaniem i miękkim, elastycznym kołnierzem na stójce. W asortymencie Lidl Polska nie brakuje również propozycji dla mężczyzn. W sezonie jesiennym sprawdzi się pikowana kurtka termiczna męska Livergy aż w 7 wzorach, w cenie 79 zł / 1 szt. z kuponem Lidl Plus (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 89 zł / 1 szt.).

W sklepach Lidl Polska każdy znajdzie coś dla siebie – bez względu na wiek. Dla najmłodszych sieć przygotowała pikowane kurtki termiczne dziecięce marki Lupilu z kuponem Lidl Plus w cenie 35 zł / 1 szt. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 45 zł / 1 szt.). Kurteczki posiadają specjalny zamek błyskawiczny na całej długości z ochroną brody! Dzięki temu maluch nie skaleczy się podczas ubierania. Z kolei starsze dzieci mogą być zainteresowane pikowaną kurtką termiczną młodzieżową dostępną w rozmiarach 122-164, w cenie 45 zł / 1 szt. z kuponem Lidl Plus (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 55 zł / 1 szt.). W trosce o bezpieczeństwo pociech została wyposażona w odblaskowe elementy, szczególnie potrzebne jesiennymi wieczorami, gdy szybko zapada zmrok. Ponadto wewnątrz znajduje się tabliczka na imię i nazwisko – od teraz nawet najbardziej roztrzepane dzieci nie będą gubić swoich rzeczy!

Oferta kurtek idealnych na jesień będzie dostępna w sklepach Lidl od poniedziałku, 18 września.