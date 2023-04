Leroy Merlin wprowadza do oferty meble na wymiar (zdjęcia)

Leroy Merlin wprowadza do oferty meble personalizowane, czyli dostosowanych do preferencji klienta. Teraz we wszystkich sklepach można zamówić meble biurowe, pokojowe, łazienkowe na wymiar. Jest to możliwe dzięki współpracy Leroy Merlin z polską firmą Meble.pl S.A.