Lidl jeszcze bardziej obniża ceny karpia

Aby ułatwić polskim rodzinom przygotowania do Świąt, Lidl Polska obniża ceny płatów z karpia aż o 64 proc. – do Wigilii (soboty 24 grudnia) będą oferowane one za jedyne 24,90 zł/ 1 kg! Co ważne, karpie pochodzą od polskich dostawców, są świeże i dowożone do sklepów codziennie. Wszyscy klienci sieci Lidl Polska mogą skorzystać z tej wyjątkowej okazji i cieszyć się smakiem tradycyjnej, świątecznej ryby.