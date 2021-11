Lidl, Kaufland – jakie promocje na Czarny Piątek?

W Lidl Polska trwa tydzień promocji, produkty sprzedawane są z rabatem od 50 do nawet 80 proc. Wyłącznie w piątek, 26 listopada w sklepach należących do sieci będzie obowiązywała oferta 1+1 na wszystkie produkty, takich marek jak Danone, Tymbark, Vemondo, Gelatelli oraz Colgate. Z promocji mogą skorzystać użytkownicy aplikacji Lidl Plus.

Promocja obowiązuje w przypadku zakupu dwóch produktów, tańszy lub w takiej samej cenie gratis.

Z kolei Kaufland przeceny na wiele produktów, sięgające nawet kilkudziesięciu procent, będą obowiązywać od 25 listopada aż do 1 grudnia. Klienci będą mogli kupić w specjalnej, atrakcyjnej cenie m.in. sprzęt AGD oraz akcesoria kuchenne marek Kaufland oraz marek producenckich.

Ponadto wszystkie produkty Adidas oraz Nike (z wyłączeniem kosmetyków) są dostępne w promocji 2+1. Wystarczy wybrać trzy dowolne artykuły wspomnianych marek, aby najtańszy z nich otrzymać całkowicie za darmo. Rabat jest naliczany przy kasie.