Lidl kusi piwoszy. Wysyp promocji

Piwne promocje w Lidlu 10 sierpnia

Wyłącznie w czwartek, 10 sierpnia, klienci Lidla będą mogli kupić piwa Desperdos w butelce 400 mln w cenie 3 zł przy zakupie 6 sztuk. Tyle samo będą kosztowały piwa Lech Free w puszcze i butelce - 3 zł przy zakupie 6 sztuk. W obu przypadkach limit produktów na paragon to 24 sztuki.

Promocja na piwa w Lidlu, fot. mat. pras.

Piwne promocje w Lidlu od 11 sierpnia

Od piątku, 11 sierpnia, do poniedziałku, 14 sierpnia, za puszkę piwa Żubr 500 ml zapłacimy w Lidlu 2,40 zł przy zakupie 6-paku. Z kolei od piątku do soboty nabyć można piwo Budweiser w butelce 500 ml za 2,50 zł, jednak trzeba zakupić 10 butelek trunku (limit na paragon to 20 sztuk).

Promocje na piwo w Lidlu, fot. mat. pras.

Od 11 do 14 sierpnia Lidl proponuje piwo Perlenbacher w butelce 500 ml za 2 zł przy zakupie 9 sztuk produktu (limit na paragon to 18 sztuk), a od 11 sierpnia puszka piwa Carlsberg 500 mln w 8-paku będzie w cenie 2,50 zł.

Lidl zaoferuje także 5l beczkę piwa Perlenbacher w cenie 39,99 zł, piwo Bojan (Strażackie lub Kokosowe) za 5,99 zł oraz piwo PINTA zwycięskie Dortmunder za 8,99 zł.