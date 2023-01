Lidl namawia do kupowania alternatyw mięsa i nabiału

Przez cały styczeń Lidl promuje produkty będące alternatywą dla mięsa i nabiału.

Promocja na produkty roślinne w Lidlu

Co tydzień klienci będą mieli dostęp do kuponów w aplikacji Lidl Plus, dzięki którym kupią produkty roślinne taniej. Od poniedziałku 9 stycznia do środy 11 stycznia użytkownicy aplikacji po aktywacji kuponu, będą mogli skorzystać z promocji na tofu marki Vemondo – kupując trzy opakowania, jedno z nich otrzymają gratis. Kolejne kupony będą pojawiać się aż do końca stycznia.

Lidl

Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach istnieje w przybliżeniu 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce około 800.