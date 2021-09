Lidl: Odzież z wyraźnie widocznym logo marek to hit

- Odzież z wyraźnie widocznym logo marek to hit, który już od pewnego czasu podbija serca fashionistów, stając się zdobyczą dla kolekcjonerów. Wsłuchujemy się w najnowsze trendy, dlatego włączyliśmy do naszej czasowej oferty limitowaną kolekcję ubrań i dodatków utrzymaną w duchu streetwearu. Produkty #LIDLFAN wzbudziły duże zainteresowanie naszych klientów, a oferta cieszyła się powodzeniem - tłumaczy biuro prasowe sieci Lidl.

Ze względu na dużą popularność kolekcji limitowanej #LIDLFAN sieć postanowilła ponownie włączyć produkty do oferty. Od czwartku, 30 września, w sklepach Lidl Polska klienci znajdą trzy wzory skarpet: żółte skarpety w koszyki zakupowe, białe skarpety z napisem „Jak sobota to do Lidla” oraz skarpety z napisem „Lidlowe ceny”. Będzie to też okazja, by zaopatrzyć się w produkty z poprzedniej edycji: klapki damskie lub męskie i buty sportowe damskie.

- Łącząc wszystkie elementy odzieży, z pewnością stworzymy zabawną stylizację streetwearową wpisującą się w najnowsze trendy.

Warto zaznaczyć, że w naszym sklepie internetowym również oferujemy klientom produkty z kolekcji #LIDLFAN – wśród propozycji, które można kupić online, znajdują się między innymi legginsy damskie, materace do pływania, ręcznik kąpielowy, szorty damskie czy torba na zakupy - dodaje sieć.

Żart, który zaczął się sprzedawać

Przypomnijmy, że w 2019 r. w Niemczech Lidl postanowił nagrodzić lojalnych klientów sneakersami Lidl. 1 kwietnia Lidl zaprezentował swoje własne niebiesko-żółto-czerwone sneakers w poście na Facebooku. But, pierwotnie wymyślony jako żart primaaprilisowy, został tak dobrze przyjęty przez użytkowników mediów społecznościowych, że Lidl postanowił pójść tą drogą.

Przeczytaj także: Lidl z trzema nowymi sklepami

Buty Lidl stały się fenomenem w wielu krajach europejskich. Są obecnie bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów i entuzjastów sportu.

Buty w cenie 12,99 euro zaczęły być sprzedawane na portalach aukcyjnych takich jak eBay nawet za 5000 euro.