Lidl: Po mleku promocja na papier toaletowy ze 100-proc. zwrotem ceny

W dniach 19-21 września br. posiadacze aplikacji Lidl Plus będą mogli ponownie skorzystać ze specjalnej promocji, tym razem kupując papier toaletowy.

We wskazanym terminie klienci, którzy kupią papier toaletowy Floralys i zeskanują aplikację Lidl Plus, otrzymają 100% zwrotu ceny w postaci kuponu rabatowego na kolejne zakupy za min. 79 zł ważnego do 24 września.

Szczegóły dotyczące promocji znajdują się w aplikacji Lidl Plus.

Obecnie w 30 krajach istnieje w przybliżeniu 11.550 sklepów tej marki, a w Polsce około 800.