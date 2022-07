Lidl rusza z promocją piw 12+6 gratis

Choć branża piwowarska ogółem notuje w kraju spadki, zupełnie nie stoi to na drodze rozwoju browarów rzemieślniczych, których produkty cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Potwierdzają to choćby tegoroczne wyniki Browaru PINTA, który zakomunikował 50 proc. wzrost sprzedaży rok do roku swojego piwa „Modern Drinking”. Zarówno ono, jak i drugi flagowy produkt Browaru, „Hazy Morning”, będą dostępne w ofercie sklepów Lidl już od tego czwartku w cenie 7,99 zł/ 1 but.

To, że miłość Polaków do kraftowych piw stale rośnie, potwierdzają również badania GUS. Sprzyjający trend widać nie tylko w liczbie współprac polskich browarów rzemieślniczych z sieciami handlowymi i gastronomią, ale również w rosnącym eksporcie – w 2020 roku co dziesiąta puszka czy butelka z polskich browarów kraftowych trafiła do odbiorców zagranicznych.

Oferta Browarni Lidla to m.in. polskie: pszeniczny „Słoneczny dzień” Browaru Za Miastem z owocowymi nutami – mango i marakują – w cenie 7,99 zł/ 1 but., „Bramble Rumble” od AleBrowar, czyli Sour Ale z dodatkiem jeżyn, za 9,99 zł/ 1 but., czy delikatnie nagazowane „Otwarcie sezonu” od Trzech Kumpli, o owocowym i goździkowo-ziołowym aromacie, za jedyne 8,99 zł/ 1 but. Oferta piw rzemieślniczych „Browarni Lidla” będzie dostępna stacjonarnie od czwartku 7 lipca do wyczerpania zapasów.

W najnowszej ofercie sieci znajdą coś dla siebie również miłośnicy standardowych smaków, bowiem przy zakupie dwunastu sztuk takich piw, jak m.in.: Warka, Tatra, Kasztelan, Okocim, Harnaś czy Łomża, koszt każdej puszki wyniesie zaledwie 1,99 zł/ 1 szt. Fani mocno nagazowanych niemieckich Pilsnerów, ucieszy natomiast promocja 12+6 na piwo Perlenbacher Pils, w której przy zakupie dwunastu butelek klient otrzymają sześć gratis.

Na użytkowników aplikacji Lidl Plus czekać będzie specjalny kupon 3+3 gratis, dzięki niemu przy zakupie 3 piw marek: Garage, Hardmade, Captain Jack lub Somersby, 3 kolejne, dowolne produkty dostaną oni gratis.

Z promocji na pozostałe piwa klienci sklepów sieci Lidl będą mogli skorzystać wyłącznie przez 3 dni, od czwartku 7 lipca do soboty 9 lipca.