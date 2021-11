Lidl sprzedaje dwa rodzaje testów na obecność koronawirusa

Testy od Boson Biotech są oferowane w zestawie pięciu sztuk. Wiarygodność diagnostyczna testu jest bardzo wysoka, o czym świadczą wskaźniki swoistości (99,20%), dokładności (98,72%) oraz czułości testu na poziomie 96,77%, a wynik otrzymujemy już po 15 minutach.

Test jest przeznaczony do samokontroli i może być wykonany w warunkach domowych. Test antygenowy w kierunku SARS-COV-2 można przeprowadzić bez względu na to, czy osoba wykonująca test ma objawy zakażenia, czy też nie.

Testy na przeciwciała

Lidl oferuje też testy serologiczne, które wykrywają we krwi obecność przeciwciał wytworzonych przez organizm w odpowiedzi na infekcje SARS-CoV-2. Testy te wykrywają odpowiedź immunologiczną organizmu po kontakcie z wirusem, ale nie obecność samego wirusa.



Szybkie testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 kosztują 64,99 zł/ 1 opak., a w jednym opakowaniu znajdziemy aż 5 testów. Z kolei cena testu na przeciwciała SARS-CoV-2 wynosi 19,99 zł/ 1 opak. Testy oferowane są we wszystkich sklepach stacjonarnych Lidl Polska oraz w sklepie internetowym Lidl-sklep.pl. Oba testy są również wrażliwe na wariant Delta, co oznacza, że wykrywają antygeny odmiany Delta oraz przeciwciała powstałe po zakażeniu tym wariantem koronawirusa.