Lidl sprzedaje skarpety z napisem "Jak sobota to do Lidla"

W ofercie dostępnej już od 30 września znajdziemy trzy wzory skarpet (7,99 zł/ 1 para): żółte skarpety w koszyki zakupowe, białe skarpety z napisem „Jak sobota to do Lidla” oraz skarpety z napisem „Lidlowe ceny”. Będzie to też dobra okazja, by zaopatrzyć się w produkty z poprzedniej edycji: klapki damskie lub męskie (24,99 zł/ 1 para) i buty sportowe damskie (64,99 zł/ 1 para).

Kolekcja ubrań z logo Lidla będzie dostępna od czwartku, 30 września, w sklepach stacjonarnych sieci, a część produktów znajdziemy również online na lidl.pl.