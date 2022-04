Lidl z ofertą na grilla. Przebojem będą burgery roślinne?

W promocyjnej cenie znalazła się karkówka w marynacie Grill & Fun – kupimy ją za jedynie 10,99 zł przy zakupach za minimum 69 zł. Ponadto: kaszanka z wątrobą XXL (6,99 zł/ 1 kg/ 1 opak.), bekon angielski w marynacie (7,99 zł/ 300 g/ 1 opak.) czy BIO burgery wołowe z Farm Roztocza (12,99 zł/ 200 g/ 1 opak.). Za kilogram kiełbasek białych parzonych zapłacimy 25,90 zł, a aż 50% taniej oferowana jest kiełbasa śląska – jedynie 9,49 zł za 1 kilogram.

Dla miłośników propozycji wegetariańskich oferowane są między innymi wędzone serki z sosem żurawinowym (6,49 zł/ 170 g/ 1 opak.), a także burgery roślinne Vemondo, które będą objęte specjalną promocją w aplikacji Lidl Plus. W aplikacji dostępny będzie kupon, dzięki któremu drugi produkt oferowany będzie aż o 60% taniej (5,59 zł/ 170 g / 1 opak./przy zakupie dwóch sztuk). Z kolei jedynie w sklepach Lidl Polska kupimy tofu w kostkach (4,99 zł/ 140 g/ 1 opak.) w dwóch smakach marki Well Well. Dodatkowo, wybrane napoje i nektary Solevita kupimy w promocji 3 w cenie 2.

W najbliższy piątek i sobotę, 29 i 30 kwietnia, z aplikacją Lidl Plus wszystkie piwa w butelce będzie można kupić w ofercie 4+4 gratis.

Lidl przypomina, że w poniedziałek 2 maja sklepy Lidl Polska będą czynne w standardowych godzinach, natomiast 1 oraz 3 maja (niedziela oraz środa) będą nieczynne.