Lidl zaczyna w poniedziałek. Ceny piwa w dół

W jakim sklepie jest najtańsze piwo? Gdzie piwna promocja? - to hasła często wpisywane przez klientów do internetowej wyszukiwarki. Dyskonty już od kilku lat przyzwyczajają nas do rabatów na złoty trunek. Lidl rusza z kolejną akcją, tym razem nie w weekend, ale w poniedziałek.