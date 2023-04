Limitowana edycja butelek Waterdrop

Trwałe butelki ze szkła borokrzemowego bez BPA

Butelki Waterdrop wykonane są z wytrzymałego szkła borokrzemowego, które w odróżnieniu od najpopularniejszego szkła sodowo-wapniowego, charakteryzuje bardzo niski współczynnik rozszerzalności, co oznacza, że jest ono wyjątkowo odporne na gwałtowne zmiany temperatur. Dzięki tej właściwości szkło borokrzemowe jest powszechnie wykorzystywane w laboratoriach, gastronomii i przemyśle. Butelki Waterdrop nie zawierają BPA – polimeru, który, mimo że ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, jest powszechnie stosowany do otrzymywania wielu tworzyw sztucznych, np. opakowań żywności. Badania dowodzą, że pod wpływem wysokiej temperatury substancja ta może przedostawać się do zawartości opakowania.

Limitowana edycja butelek z dwiema zakrętkami i paskiem

Butelki Waterdrop z edycji limitowanej charakteryzuje szeroka szyjka oraz zaokrąglony kształt, co sprawia, że z jednej strony jest ona łatwa w czyszczeniu, a z drugiej – wygodnie leży w dłoni. Wyróżnia je oryginalny wygląd – wykonane są z matowego szkła w trzech letnich kolorach: turkusowym, miętowym oraz różowym. W zestawie znajdują się dwie zakrętki: bambusowa oraz pull-up z wysuwanym ustnikiem, który umożliwia korzystanie z niej przy użyciu jednej ręki. Do szklanych butelek Waterdrop dołączony jest pokrowiec wykonany z neoprenu, który utrzymuje temperaturę napoju przez dłuższy czas. Materiał ten charakteryzują właściwości izolacyjne, a jego miękka i sprężysta struktura ma dodatkowo funkcję ochronną.

W zestawie butelek z limitowanej edycji znajduje się także łatwy do zamocowania pasek, który umożliwia noszenie butelki na ramieniu lub przewieszenie jej przez ciało, co będzie szczególnie przydatne w czasie uprawiania sportów oraz letnich aktywności na świeżym powietrzu. Jego regulowana długość (85-155 cm) sprawia, że będzie odpowiedni zarówno dla dzieci, jak i dorosłych użytkowników. Zestaw szklanej butelki z neoprenowym pokrowcem, dwiema zakrętkami i paskiem dostępny jest z bezpłatną dostawą na oficjalnej stronie Waterdrop w cenie 140,99 zł.