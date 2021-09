Limitowana kolekcja butelek od Blanki Lipińskiej

Design najnowszej kolekcji „Princess of Darkness” zachowany w industrialnym klimacie, został ozdobiony symbolem słowiańskim, inspirowanym tatuażem gwiazdy. Butelka w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i białej – dostępna jest na stronie producenta od 12 września 2021 roku do wyczerpania zapasów.

Projekt najnowszej kolekcji „Princess od Darkness” inspirowany jest znakiem Welesa. W wierzeniach słowiańskich Welesa postrzegano jako władcę zaświatów, do którego zwracano się po pomoc.

Blanka Lipińska podkreśla: Waterdrop jest ze mną codziennie. Zaczęłam pić 3-4 litry wody dziennie bez żadnego problemu. Pomaga w tym też butelka, którą ciągle mam przy sobie. Tylko, że wszystkie butelki były takie wesołe, mało pasowały do mojej osobowości. Dlatego we współpracy z Waterdrop zrobiłam swoje! Jest na nich znak, który mam wytatuowany na szyi, Welesa - to słowiański bóg podziemi. Lubię ciemność i mrok, dlatego kolekcję nazwaliśmy „Princess of Darkness”. A dwa kolory, bo biały i czarny to znak balansu.

Butelki w pojemności 600 ml, wyposażone w podwójne ścianki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zapewnią utrzymanie temperatury gorącego napoju do 12h, a zimnego aż do 24 h.