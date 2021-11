Local Heros z kapsułową kolekcją sygnowaną logo Coca-Cola

Nawiązanie do lat ‘90 odzwierciedla m.in. specjalnie zaprojektowany wzór, który bazując na logo Coca-Cola, został ułożony w kształt bandany.

Kolekcja składa się z 19 elementów: t-shirtów, bluz i spodni. Ubrania wykonane są m.in. z polaru, weluru oraz ciepłych i miękkich dzianin. Nadruk z polarnym niedźwiedziem to sentymentalna podróż do zimowych wspomnień.



Jesień to nie tylko moment premiery nowej kolekcji, ale również czas wprowadzenia przez Coca-Cola nowej, spójnej identyfikacji wizualnej dla wszystkich wariantów napojów. Intensywne, jednolite barwy można znaleźć nie tylko na ubraniach z nowej kolekcji, ale także na opakowaniach napojów. W sesji zdjęciowej przygotowanej na potrzeby nowej kampanii wzięli udział ambasadorzy Coca-Cola – Magda Karwacka, Igor Łubkowski, Marlena Sojka, Kuba Norek i Iza Krzan.



Autorem zdjęć do kampanii modowej promującej kolekcję jest Filip Nesterowicz. Reżyserką kampanii jest Karolina Słota, współzałożycielka i dyrektor kreatywna Local Heroes.

Produkty będą dostępne na stronie Local Heroes www.localheroesstore.com, a także na Zalando, About You, Junkyard, Kixbox i innych sklepach multibrandowych.