Lody Horteksu znikną ze sklepów?

Hortex to marka bardzo dobrze znana Polakom, jeszcze z czasów PRL. Firma produkująca obecnie mrożonki i soki słynęła wtedy z ekskluzywnych kawiarni z lodami i deserami lodowymi. W 2019 roku firma powróciła do przeszłości i weszła na mocno rosnący rynek lodów. Jednak powrót do korzeni był tylko sezonowy.

Kilka dni temu zarząd Horteksu ogłosił, że 25 sierpnia 2021 roku został przyjęty i podpisany plan podziału Hortex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podział przeprowadzony zostanie przez wydzielenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Horteksu i przeniesienie części jego majątku na spółkę Polski Ogród sp. z o.o.

całość na portalspozywczy.pl