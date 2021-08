Łowicz odświeża dżemy dla dzieci: dodaje naklejki i wzbogaca skład

Znane z etykiet sympatyczne Przetworki – owocowe postacie – pojawiły się teraz także pod nimi. Na każdym słoiczku czeka naklejka – emotikona z Przetworkiem do kolekcji, wyrażająca pozytywne uczucia. Dodatkowo na odwrocie etykiet nadrukowane zostały ciekawe zagadki do rozwiązania, rozwijające kreatywność i umiejętności dziecka.

Dżemy EXTRA GŁADKIE to produkty 100% z owoców dostosowane do wymagań najmłodszych konsumentów – aksamitna konsystencja oraz smaki z ich ulubionych owoców. Teraz do receptury produktów dodano również acerolę – bogate źródło naturalnej witaminy C wspierającej odporność. Nie zmieniły się jednak smaki, które od lat cieszą się zaufaniem dzieci i ich rodziców – produkty wciąż są dostępne w wariantach: truskawka, wiśnia, brzoskwinia.

Cena, gramatura i sposób pakowania produktów nie uległy zmianie.