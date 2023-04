Majówka z dziećmi na świeżym powietrzu. Lidl z czasową ofertą zabawek

Akcesoria marki Playtive poddawane są rygorystycznym testom jakościowym. Badania pod kątem zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia oraz bezpieczeństwa podczas zabawy prowadzone są przez niezależny Instytut TÜV Rheinland LGA.

Kreatywna zabawa piaskiem

Prawdziwym hitem w ofercie Lidl Polska na nadchodzące ciepłe miesiące jest piaskownica zamykana daszkiem o regulowanej wysokości i nachyleniu Playtive (299 zł/1 zestaw) z dwoma otworami na zabawkowe wafle do lodów i z dwoma plastikowymi pojemnikami oraz narożnikami z tworzywa sztucznego, które gwarantują bezpieczną zabawę. Inna propozycja to piaskownica statek piracki z daszkiem chroniącym przed deszczem i słońcem Playtive (549 zł/1 zestaw) i z obracającym się sterem, a także mocowaną plandeką ochronną. Idealnym dopełnieniem, bez którego tworzenie konstrukcji z piasku będzie niemożliwe, są zestawy zabawek do piaskownicy Playtive (14,99 zł/1 zestaw).

W ofercie sieci znajdziemy drewnianą kuchnię ogrodową Playtive (299 zł/1 zestaw) – idealną do kreatywnych zabaw piaskiem i wodą – dla małych kucharzy i ogrodników. Wyposażona została m.in. w: tablicę kredową, niewchłaniający wodę daszek o regulowanej wysokości, trzy narzędzia ogrodowe, cztery ozdobne doniczki, dwie płyty kuchenne z regulatorami temperatury i dźwiękiem kliknięcia, dwa zlewozmywaki i pojemnik na wodę z kranem. To idealna zabawka, dzięki której poprzez odgrywanie ról, dziecko może rozwijać swoją kreatywność. Natomiast przy pomocy zabawkowych akcesoriów ogrodowych Playtive (24,99 zł/1 szt.), takich jak szufelka, szpadel, grabie lub miotła, dzieci będą miały możliwość wczucia się w rolę prawdziwych ogrodników.

Innym sposobem na spędzanie czasu na świeżym powietrzu podczas słonecznych dni są uwielbiane przez dzieci zabawy na huśtawce. Doskonałym wyborem będzie huśtawka prostokątna 170 x 71 cm Playtive (219 zł/1 zestaw) z profilowanym siedziskiem i indywidualną regulacją długości lin. Inną alternatywą jest huśtawka bocianie gniazdo Playtive (159 zł/1 zestaw), która wspiera motorykę i zmysł równowagi. W ofercie znaleźć można również huśtawkę 3 w 1 (99 zł/1 zestaw). Dzięki różnym wariantom montażu huśtawka rośnie wraz z dzieckiem: huśtawka z oparciem i podpórką na nogi (od 1,5 do 3 lat), huśtawka z oparciem (od 3 do 5 lat), huśtawka z siedziskiem (od 5 do 7 lat). Marzeniem każdego dziecka jest również wejście do dmuchanego zamku. Teraz dzięki Lidl Polska każdy maluch może mieć swój własny dmuchany zamek z koszem do koszykówki Playtive (299 zł/1 zestaw).

Natomiast dla dzieci, które lubią uprawiać sport, sieć Lidl Polska ma do zaoferowania zestaw do badmintona dla czterech graczy Crivit (79,90 zł/1 zestaw), który będzie idealny do zabawy w ogrodzie, na plaży lub w parku. W ofercie znajdziemy także m.in.: zestaw bean bag, disc golf lub unihokej Crivit (99 zł/1 zestaw), minipiłki Crivit (17,99 zł/1 szt.) z edycji kolekcjonerskiej sieci Lidl, z miękkiej pianki, które będą idealne również do zabaw w pomieszczeniach oraz gokart dla dzieci Playtive (399 zł/1 szt.).

Akcesoria dla dzieci do zabawy na świeżym powietrzu są dostępne w ofercie Lidl Polska od soboty, 22 kwietnia.

CRIVIT Minipiłka