Małgorzata Rozenek wspiera konkurs Gliss

Ambasadorką marki Gliss oraz konkursu jest Małgorzata Rozenek-Majdan. Trzy główne laureatki konkursu otrzymają nagrody w wysokości 20 tys. złotych, a zgłaszać można się na stronie pielegnujswojasile.pl.

Zadanie konkursowe polega na jak najciekawszym opisaniu tego, co jest źródłem kobiecej siły uczestniczek oraz w jaki sposób można i, co więcej, udaje im się ją budować. Laureatki trzech głównych nagród otrzymają po 20 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycję we wzmacnianie siebie. Kolejnych 20 nagrodzonych będzie mogło wziąć udział w szkoleniu „Empowerment Kobiet” prowadzonym przez ekspertki Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, a następnych 100 otrzyma zestawy kosmetyków Gliss. Prace laureatek zostaną opublikowane na stronie akcji.

Ambasadorką marki Gliss jest Małgorzata Rozenek-Majdan, prezenterka telewizyjna i celebrytka. Promocję konkursu wspierać będą m.in. dwa podcasty z udziałem ambasadorki poprowadzone przez Kamilę Rowińską w ramach serii „Power Poniedziałek” oraz Justynę Dżbik-Kluge w ramach cyklu „Życie w kilku zdaniach” a także videocast prowadzony przez Olgę Kozierowską, prezeskę Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.