Mammut z nową kolekcją do trail runningu. To pierwsza w 100% zdekarbonizowana linia

Nowa, letnia kolekcja do trail runningu marki Mammut, którą promuje hasło „Going further”, została stworzona z myślą o najbardziej wymagających warunkach w terenie. Nie bez przyczyny do jej produkcji wykorzystano specjalne techniczne materiały i inteligentne technologie, które są niezbędne podczas tego rodzaju aktywności fizycznej.

Materiały strojów biegowych zostały zaprojektowane tak, aby zagwarantować odpowiedni komfort kochającym bieganie w terenie - cechuje je m.in. wysoka odporność na przetarcia i uszkodzenia, lekkość, szybkie odprowadzanie wilgoci, dopasowane kroje, a także praktyczne systemy przechowywania ekwipunku. Wszystko po to, by zapewnić użytkownikom maksymalne wsparcie podczas górskich biegów oraz zmiennych warunków atmosferycznych.

Specjalistyczne ubrania dla biegaczy

– Każdy trail runner doskonale wie, że ta dyscyplina wymaga nie tylko solidnego przygotowania, ale także odpowiedniego sprzętu i odzieży, która musi sprostać największym wyzwaniom na trasie. Błoto, gęste lasy czy skaliste podejścia, zarówno podczas wycieczek biegowych, jak i zawodów, to codzienność biegaczy górskich, z myślą o których powstała najnowsza kolekcja Mammut – mówi Monika Stopka, Brand Manager w firmie Uni-Sport, która jest wyłącznym dystrybutorem produktów Mammut w Polsce.

W kolekcji lato 2023 znajdziemy pełny asortyment dla kobiet i mężczyzn: odzież, obuwie oraz akcesoria. W skład wchodzą sportowe koszulki, kamizelki biegowe, nakrycia głowy, w tym daszki do biegania oraz multifunkcyjne chusty, spodenki sportowe, lekkie kurtki typu windblocker czy hardshell, a także bukłaki i butelki na wodę.

Najważniejsze elementy kolekcji obejmują m.in. kurtkę z kapturem Aenergy TR HS, kamizelkę hybrydową Aenergy TR WB, spodenki Aenergy TR 2 w 1, plecak Aenergy TR 5 oraz buty do biegania w terenie Aenergy TR BOA® Mid.

Wśród kolorów dominuje m.in. czerń, biel oraz pomarańcz, nawiązujące do charakterystycznych odcieni marki. Dzięki takiej palecie kolorystycznej można dowolnie komponować sety.

Jak zapewnia producent, asortyment sprawdzi się nie tylko podczas biegów przełajowych, ale także do codziennego biegania, fast hikingu, wspinaczki, a nawet letniego trekkingu.

Nowa kolekcja firmy Mammut to nie tylko wysoka funkcjonalność i nowoczesny design. Linia ucieszy także zwolenników zrównoważonej odzieży. Została ona bowiem tak zaprojektowana, aby maksymalnie ograniczyć wpływ na środowisko - zgodnie ze strategią marki na rzecz klimatu pod nazwą „Race To Zero”, która nawiązuje do zerowej emisji CO2 netto.

W efekcie, nowa linia jest pionierską, pierwszą w 100% zdekarbonizowaną kolekcją do biegania w terenie. Co to oznacza? Nieuniknione emisje CO2 wytwarzane podczas procesu produkcji kolekcji nie zostają po prostu skompensowane, ale są fizycznie usuwane z atmosfery. Udało się to osiągnąć dzięki współpracy marki Mammut z partnerami takimi jak m.in. Climeworks, szwajcarską firmą, pionierem i liderem w zakresie technologii polegającej na wychwytywaniu dwutlenku węgla z powietrza i trwałym składowaniu podziemnym lub jego ponownym wykorzystaniu jako surowca.

Gdzie kupić?

Nowa kolekcja do trail runningu na lato 2023 jest dostępna wyłącznie w wybranych sklepach stacjonarnych Mammuta: w Krakowie, Warszawie oraz Poznaniu, a także online na stronie mmtsklep.pl.

21 lipca, dystrybutor marki rusza z konkursem na Facebooku oraz Instagramie, gdzie do wygrania są zestawy sportowe z innowacyjnej kolekcji dla entuzjastów biegów trailowych. Szczegóły konkursu dostępne są w mediach społecznościowych i na stronie www.mmtsklep.pl – zgłoszenia trwają do końca lipca.