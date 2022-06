Marka 4F opracowała ultralekkie buty do biegania

- Podczas startu w zawodach niezwykle ważne jest zminimalizowanie niepotrzebnego obciążenia. Każdy zbędny gram oddala sportowca od uwolnienia prawdziwego potencjału. Dlatego podczas tworzenia naszych najnowszych butów przyświecało nam hasło „For a Feather Light Feel”, chcieliśmy stworzyć buty, których waga będzie niemal niewyczuwalna. Z dumą mogę powiedzieć, że są to najlepsze, najbardziej zaawansowane technologicznie buty biegowe jakie stworzyliśmy do tej pory - mówi Jakub Blimel, Head of Footwear Design, 4F.

Buty biegowe HARMONY X-Perience ważą nieco ponad 230 g (rozmiar 43) oraz mają sprężystą podeszwę, co przyczynia się do oszczędności energii przy każdym kroku wykonywanym przez użytkownika. Nowy model jest wynikiem dążenia 4F do stworzenia butów o piórkowej wadze, które wspomogą biegacza, bez zbędnego obciążania jego stopy.