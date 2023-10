Maspex chce podbić podniebienia niemieckich konsumentów

Dla niemieckich konsumentów fascynująca w Żubrówce jest jej legenda, która rozpoczęła się ponad 500 lat temu w dziewiczej puszczy Białowieskiej ze względu na swoją czystość i różnorodność biologiczną wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Żubrówka jedzie do Niemiec

Wódka Żubrówka uznawana jest za klasyczną polską markę wódki, będąc jednocześnie trzecią co do wielkości wódką na świecie i najlepiej sprzedającą się wódką w Polsce.

Hasło kampanii nawiązuje do historii i miejsca pochodzenia wódki. Żubrówka jest produktem naturalnym, wytwarzanym wyłącznie z wyselekcjonowanych zbóż w Polsce i krystalicznie czystej wody.

Marketing Żubrówki komentuje: „Dzięki tej mocnej, świeżej i nowoczesnej kampanii Żubrówka wkracza na nowy poziom obecności na rynku niemieckim. Hasło „Wódka of Vodkas” to trochę jak „Gelato wśród Lodów” – w lekki sposób podkreśla prawdziwe, dzikie i naturalne korzenie Żubrówki. Cieszymy się, że niemieccy konsumenci odkryją Żubrówkę jako wódkę o wyjątkowym charakterze, Polski skarb exportowy i perłę polskiego rzemiosła gorzelniczego”.

Dystrybucją Żubrówki na terenie Niemiec i Austrii zajmuje się hamburska firma Borco-Marken-Import. Teraz firma wraz z właścicielem marki CEDC International wprowadza nową kampanię marki, która uwzględnia znaczenie kulturowe Żubrówki i wiąże je ze współczesnym konsumentem.

Przedstawiciel niemieckiego dystrybutora, mówi: „Żubrówka to wyjątkowa marka, która ma wiele do powiedzenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o nazwę pochodzącą od majestatycznego żubra, czy o pochodzenie wódki z Puszczy Białowieskiej. Co szczególnie godne uwagi, według przekazów z 1405 roku wódka została wynaleziona w Polsce – mamy więc niezwykłą historię”.

Celem kampanii 360 stopni jest wzmocnienie pozycjonowania i świadomości polskiej marki wódki Żubrówka na rynku niemieckim.