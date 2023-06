Maybelline New York ma wirtualną ambasadorkę

Maybelline New York rozszerzając swoją ofertę tuszy, tym razem proponuje kobietom surrealistyczny efekt na rzęsach: 10 razy większą objętość i plus 36-procentowe wydłużenie rzęs. - Falsies Surreal zapewnia spektakularny efekt - mówi Katarzyna Getmanchuk, brand manager Maybelline New York w L’Oréal Polska.

Na ulicach polskich miast, obok tradycyjnych nośników, pojawią się także citylighty Maybelline New York wykonane w innowacyjnej technice druku soczewkowego.

Pod koniec miesiąca, w weekend 24-25 czerwca, w warszawskim centrum handlowym Arkadia, przy salonie Sephora, zaplanowano specjalną strefę z atrakcjami. Odwiedzający to miejsce będą mogli wcielić się w awatara i znaleźć się na wielkim billboardzie 3D wyświetlanym na zewnątrz galerii. Dodatkowo w wybranych galeriach handlowych i lokalizacjach w całej Polsce pojawią się flagi i animacje 3D, a w drogeriach staną holoboxy.

W sumie w ramach działań OOH zaplanowano dotarcie do 10 mln kontaktów. Zorganizowano także największą wysyłkę maskary Falsies Surreal do dziennikarzy i influencerów - przetestuje ją 1200 osób.

Agencja MullenLowe odpowiadała za kreatywną adaptację globalnej platformy komunikacyjnej na potrzeby tej kampanii. Z kolei influencerów zaangażowała agencja JU. Koordynacją social media marki zajmuje się agencja 121PR. Wysyłkę kreatywną koordynuje Wholly. Media zaplanował i zakupił dom mediowy Wavemaker.