Media Markt: Rośnie popularność usług na rynku elektroniki użytkowej

Pandemia sprawiła, że klienci sklepów z nowymi technologiami zmienili swoje oczekiwania. Coraz częściej kupują przez internet, a dodatkowo oczekują wsparcia przy instalacji i sprawnej opieki serwisu. Odpowiedzią na te potrzeby ma być oferta usług sieci MediaMarkt oraz akcja promocyjna „Do Usług”, w ramach której klienci marki do 12 października br. wybrane usługi otrzymają w cenie produktów objętych akcją.

Użytkownicy nowych technologii wykazują rosnące zainteresowanie usługami związanymi z użytkowaniem sprzętu. Wynika to z wyzwań związanych w ostatnich miesiącach z pracą i nauką zdalną, a tym samym koniecznością szybkiego przygotowania produktu do sprawnej, bezproblemowej pracy i komunikacji. Rosną również oczekiwania co do kompleksowej obsługi w zakresie urządzeń RTV i AGD, co pozwala kupującym od razu bezpiecznie i w pełni korzystać z możliwości sprzętu.

Nowe wyzwania sklepów sprzedających sprzęt IT

- Postęp technologiczny oznacza kolejne wyzwania w użytkowaniu sprzętu. W MediaMarkt dbamy o to, aby nasi doradcy byli zawsze wsparciem w sprawnym uruchomieniu, właściwym zabezpieczeniu, a później jakościowym użytkowaniu sprzętu. Wiemy jak ważny dla klientów jest czas, dlatego usługi dodatkowe realizujemy praktycznie od ręki. Teraz w ramach akcji promocyjnej „Do Usług” konkretne rozwiązania usługowe oferujemy w cenie produktu – mówi Małgorzata Parzymies, Dyrektor Działu Usług w MediaMarktSaturn Polska.

Na jakie usługi możemy liczyć w MediaMarkt w ramach akcji „Do Usług”?

- kupując wybrany telewizor otrzymujemy w cenie Pakiet ubezpieczeniowy Gwarancja Plus na okres 5 lat,

- przy zakupie wybranych komputerów w cenie otrzymamy konfigurację sprzętu, Microsoft 365 Personal i antywirus McAfee,

- kupując smartfon warto zadbać o jego bezpieczeństwo, dlatego w cenie produktu otrzymamy spersonalizowaną folię ochronną na tył telefonu,

- zakup wybranego małego sprzętu AGD to 3 lata Gwarancji Plus w cenie produktu,

- przy zakupie dużego AGD w cenie jest dostawa, wniesienie, wypoziomowanie oraz montaż.

Akcja promocyjna „Do Usług” trwa do 12 października 2021 r.