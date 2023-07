MediaMarkt rozwija usługi

Usługi MediaMarkt ułatwiają życie użytkownikom nowych technologii

Sieci handlowe, takie jak MediaMarkt oferują swoim klientom coraz szerszy wachlarz różnorodnych usług.

W MediaMarkt chcemy maksymalnie ułatwić życie naszym klientom i zapewnić im najlepsze doświadczenia związane z zakupami i korzystaniem z nowoczesnej elektroniki, dlatego poza pełnym wyborem produktów zapewniamy profesjonalne usługi. Stale poszukujemy nowych rozwiązań – mówi Małgorzata Parzymies, dyrektor Działu Usług w MediaMarktSaturn Polska.

RentMe - najem zamiast kupna

Zakup nowego telefonu to nierzadko duży wydatek. MediaMarkt, która oferuje usługę RentMe. Daje ona możliwość długoterminowego najmu smartfonu, smartwatcha czy tabletu, zamiast jego kupna. Sprzęt można wynająć na okres od 12 do 30 miesięcy, a następnie wymienić na inny model. Korzystać, a nie posiadać to główna idea usługi, w której zawarte jest ubezpieczenie od uszkodzenia czy kradzieży. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba się obawiać o dodatkowe koszty w razie zniszczeń.

Oglądanie jak w kinie

Klienci MediaMarkt mogą liczyć na specjalistów, którzy wykonują usługę kalibracji telewizora w standardzie podstawowym, rozszerzonym i premium.

Kalibracja telewizora to nie jedyna usługa związana ze sprzętem RTV, jaką można zamówić w MediaMarkt. W razie potrzeby warto skorzystać z pomocy w instalacji kina domowego, serwisowania anteny, czy magazynowania sprzętu.

Konfiguracja sprzętu elektronicznego

Konfiguracja ustawień sprzętu elektronicznego tuż po zakupie to dla wielu niełatwe wyzwanie. Dlatego MediaMarkt oferuje klientom konfigurację ustawień telefonu, tabletu czy komputera, przegrywanie danych, instalację dodatkowego oprogramowania, np. antywirusa McAfee czy pakietu MS Office.

A jeśli ktoś potrzebuje komputera do pracy lub gamingowego, może złożyć sprzęt idealny na miarę swoich potrzeb. Po wybraniu wszystkich części przy wsparciu specjalisty z MediaMarkt, wystarczy złożyć zamówienie, a komputer będzie gotowy w ciągu 3-7 dni roboczych. Fachowcy podłączą sprzęt na miejscu oraz zadbają o wszystkie ustawienia techniczne. Sprzęt objęty jest dwuletnią gwarancją. W jej ramach w razie awarii czy usterki, urządzenie zostanie zabrane do naprawy przez kuriera, a następnie przywiezione z powrotem.

Elektroniczny second-hand

W MediaMarkt dzięki usłudze odkupu używanych urządzeń, promowanej hasłem „Oddaj, Zyskaj, Kupuj Taniej!”, można wymienić swój smartfon, laptop, konsolę, pada, tablet, a nawet słuchawki… na kartę podarunkową sieci, którą następnie wykorzystamy na najbliższe zakupy. W dowolnym sklepie stacjonarnym sieci, gdzie sprzedawca w parę minut przygotuje wycenę i niezbędne dokumenty do sprzedaży urządzenia lub poprzez stronę internetową, wpisując informacje o stanie sprzętu. Urządzenie, zamiast trafić na śmietnik lub do szuflady na długie lata, zostanie odnowione i trafi do innego użytkownika.

Ww MediaMarkt można oddać urządzenia zgodne z asortymentem sklepu, nawet jeśli nie kupiliśmy nowych produktów. Elektroodpady zostaną potem przekazane do odpowiednich zakładów i przetworzone.

Lepiej dla Ciebie – lepiej dla środowiska

MediaMarkt stara się poszerzać ofertę produktów zrównoważonych z różnych kategorii. Produkty te oznaczone są logo BetterWay. Oceniane są m.in. materiały, z jakich wykonany jest dany produkt, energooszczędność, możliwość recyklingu, czy społecznie odpowiedzialna produkcja. Wśród produktów BetterWay znajdują się m. in. lodówki, suszarki, telewizory, smartfony, odkurzacze i wiele innych.

Nie wyrzucaj – napraw

MediaMarkt to nie tylko zrównoważone produkty, ale też usługi. Zaliczają się do nich m. in. naprawy pozagwarancyjne. Wykonanie takiej usługi można zlecić w wybranym sklepie sieci, telefonicznie lub poprzez formularz na stronie internetowej, gdzie od razu zostanie wykonana wstępna, bezpłatna wycena. Dokładną cenę naprawy poznamy natomiast po diagnozie sprzętu. Naprawa zajmuje najczęściej nie więcej niż 14 dni. W ten sposób możemy oddać do naprawy zepsuty sprzęt, gdy upłynęła już jego gwarancja.

Usługa obejmuje też urządzenia, które zostały uszkodzone z winy klienta w okresie trwania gwarancji.

Oferta ubezpieczeniowa

Dla wszystkich rodzajów urządzeń dostępny jest pakiet ubezpieczeniowy Gwarancja Plus. Możemy wybrać jeden z kilku pakietów ubezpieczeniowych, idealnie dopasowując go do sprzętu, jaki chcemy ubezpieczyć. Każdy pakiet obejmuje wyłącznie zakres ryzyka, jakie dotyczy danej grupy produktów.

Cena ubezpieczenia obejmuje nie tylko naprawę, ale także odebranie zepsutego sprzętu przez kuriera. W razie kradzieży telefonu możemy liczyć na odszkodowanie za skutki jego nieuprawnionego użycia przez złodzieja - nawet do 1800 zł. Jeśli z kolei lodówka przestanie działać, możemy ubiegać się o rekompensatę rozmrożonej żywności.

Nie ma także znaczenia, gdzie korzystamy z zakupionego sprzętu. Jeśli coś wydarzyło się poza granicami kraju, ubezpieczenie nadal obowiązuje – sprzęt chroniony jest na całym świecie, nawet do 5 lat od zakupu. A co, jeśli termin naprawy zostanie przekroczony? Klient ma wówczas prawo otrzymać Kartę Podarunkową do wykorzystania w sklepie sieci.

Raty przyjazne dla kieszeni

MediaMarkt posiada też ofertę usług finansowych, takich jak raty 0%, ale także leasing dla przedsiębiorców. Na raty można kupić produkty zarówno w sklepie, jak i na stronie internetowej MediaMarkt.

Przedsiębiorcy mogą natomiast skorzystać z leasingu. Zakupu można dokonać bardzo łatwo, wchodząc na stronę MediaMarkt. Zakres wartości zakupów w leasingu obejmuje kwotę od 600 do nawet 50 000 zł.