Miesiąc Fashion Club i Private Sale we Wrocław Fashion Outlet

Nie zabraknie też dodatkowych atrakcji w postaci warsztatów makijażowych oraz warsztatów ze stylistką. Dodatkowo, w ramach trwającej przez cały październik akcji „Razem zazielenimy okolicę”, dokonując zakupów w ramach programu można będzie wesprzeć program sadzenia drzew w okolicy centrum. Dopełnieniem Miesiąca Fashion Club będzie trwająca od 28 października do 5 listopada Private Sale, czyli tydzień ze zniżkami przeznaczonymi tylko dla członków Fashion Club.

Miesiąc promocji i dodatkowych atrakcji we Wrocław Fashion Outlet

Miesiąc Fashion Club to akcja znana członkom programu lojalnościowego Fashion Club. W tym roku potrwa ona od 1 do 27 października i skupi na czterech kolejnych piątkach. To właśnie w tych dniach na uczestników Fashion Clubu czekać będą dodatkowe atrakcje przygotowane przez marki biorące udział w programie oraz Wrocław Fashion Outlet. W pierwsze dwa piątki miesiąca, 7 i 14 października, na osoby dokonujące zakupów w ramach Fashion Club czekać będą upominki od centrum handlowego. 21 października odbędą się natomiast warsztaty makijażowe, które poprowadzi wrocławska makijażystka i stylistka mody Kasia Skoczylas, bardziej znana jako Skoczi. W trakcie wydarzenia zaprezentuje jak stworzyć idealny makijaż na dzień i jak w kilku ruchach zamienić go na makijaż wieczorowy. Z kolei 28 października na członków Fashion Club czekać będą warsztaty ze stylistką współpracującą z centrum, która pokaże jak skompletować garderobę na jesień. Tego dnia rozpocznie się też wyjątkowa akcja Private Sale, podczas której na członków Fashion Clubu czekać będą liczne oferty i zniżki od marek uczestniczących w programie. Private Sale potrwa do 5 listopada.

Aby dołączyć do programu lojalnościowego Fashion Club i tym samym korzystać ze zniżek i dodatkowych atrakcji przygotowanych przez Wrocław Fashion Outlet oraz marki należące do programu, wystarczy pobrać na telefon aplikację Wrocław Fashion Club, dostępną w Google Play lub App Store. Członkiem Fashion Clubu można też zostać rejestrując się za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie centrum lub udając się do Punktu Informacyjnego bądź dowolnego sklepu uczestniczącego w programie. Przystępując do programu warto wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletterów, śledzić media społecznościowe Wrocław Fashion Outlet, a w przypadku rejestracji podczas wizyty w centrum dodatkowo zainstalować aplikację, ponieważ wiele informacji o aktualnych promocjach i atrakcjach przygotowanych z myślą o uczestnikach klubu jest przekazywanych drogą elektroniczną. Dodatkowo, aplikacja umożliwia gromadzenie punktów, pozwala sprawdzić ich ilość oraz wyświetla informacje o markach uczestniczących w programie.

„Do tej pory do naszego programu lojalnościowego Fashion Club przystąpiło już niemal 40 000 uczestników. Członkostwo w klubie to przede wszystkim konkretne oszczędności dla klientów – podczas każdej transakcji dokonanej w sklepie uczestniczącym w programie zyskują oni 5% wartości paragonu, a zebraną sumę mogą wykorzystać w postaci zniżki przy kolejnych zakupach (maksymalnie do 25%). Klubowicze mogą także korzystać z dodatkowych ofert specjalnych lub usług, niedostępnych dla innych – do tej pory były to m.in. możliwość personalizacji rowerów i akcesoriów rowerowych, metamorfoza stylu z Harper's Bazaar, karnety i bilety na festiwal filmowy Nowe Horyzonty czy stylowe torby na zakupy wykonane z materiałów z recyklingu”, podkreśla Katarzyna Warzecha, Senior Marketing Manager w Wrocław Fashion Outlet.