Miód wśród najczęściej fałszowanych produktów spożywczych na świecie

Jak wyjaśnia dziennik, istnieją dwa główne sposoby fałszowania miodu. Jeden to faktyczne fałszowanie poprzez dodanie syropu cukrowego i odrobiny barwnika. Jest to całkowicie legalne, o ile jest to wyraźnie zaznaczone na etykiecie. Drugi typ oszustwa to sprzedaż prawdziwego miodu kiepskiej jakości jako droższego. W tej sytuacji produkt może zawierać tylko część miodu opisanego na etykiecie, zmieszanego z tańszym lub poddanym silnej obróbce termicznej i filtracji, przez co traci on swoją subtelność smakową.

Choć miód jest naturalną mieszkanką cukrów, głównie glukozy i fruktozy, tym, co przesądza o jego wyjątkowości, jest obecność śladowych ilości minerałów, enzymów i innych naturalnych substancji chemicznych, które pochodzą z miejsc, gdzie pszczoły się żywią. Może to być np. mieszanka kwiatów na łące, z której powstanie miód wielokwiatowy, lub jeden gatunek, z którego powstanie miód jednokwiatowy, ale na smak i zapach miodu wpływa nie tylko miejsce, ale i pora roku - to, co kwitło w momencie jego produkcji.

