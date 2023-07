MOL walczy o klientów. Zniżka do 45 gr za litr paliwa

MOL Move - co to za program

MOL Move wprowadza nową jakość w podejściu do programów lojalnościowych na polskim rynku. W przeciwieństwie do typowych programów "earn & burn", MOL Move działa w oparciu o system osiąganych kolejno poziomów korzyści. Gdy klienci zgromadzą określoną liczbę punktów, są natychmiast przenoszeni na coraz wyższy poziom. Podróż zaczyna się od poziomu GREEN, a tempo awansu do poziomów SILVER, GOLD lub VIP zależy całkowicie od klienta.

MOL Polska z programem MOL Move, fot. mat. pras.

Użytkownicy mogą wygodnie sprawdzać swoje saldo punktów, aktualny poziom i dostępne promocje w dowolnym momencie za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej. Obecnie zarejestrowani klienci otrzymują pięć promocyjnych bonów zniżkowych, które pozwalają im zatankować na stacjach Lotos i MOL w Polsce do 100 litrów każdorazowo, ze zniżką nawet do 45 groszy za litr. To aktualnie najlepsza promocja na paliwa dostępna na polskim rynku.

Punkty za zakupy

Klienci korzystający z MOL Move mają możliwość zbierania punktów za praktycznie każdy zakup dokonany na stacjach MOL i Lotos. Wachlarz produktów, które umożliwiają zdobywanie punktów, jest szeroki - obejmuje paliwa wysokiej jakości pod marką EVO, paliwa premium EVO Plus, LPG, a także bogaty asortyment hot dogów, kanapek oraz napojów takich jak aromatyczna kawa, herbata czy gorąca czekolada, dostępnych w Café Punkt lub Fresh Corner. Punkty można zdobywać również za zakup kosmetyków samochodowych, produktów sklepowych oraz korzystanie z myjni.

Poziomy korzyści osiągane za zdobyte punkty przedstawia poniższa tabela.

Po rejestracji na poziomie GREEN, każdy użytkownik otrzymuje prezent powitalny do wyboru: kawę, herbatę lub gorącą czekoladę. Największą popularnością cieszy się kawa, wybrało ją aż 90% klientów. 9% wybrało herbatę, a tylko 1% użytkowników skusiło się na gorącą czekoladę.

MOL Move szybko zdobył popularność w wielu krajach, w których działa Grupa MOL, w tym w Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii i na Węgrzech.

MOL Polska przeprowadza rebranding stacji Lotos

MOL Polska dynamicznie przeprowadza proces zmiany marki i oferty sieci stacji Lotos nabytych w ramach transakcji połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos. Klienci, którzy korzystali z programu lojalnościowego Lotos Navigator i zarejestrują się podając numer karty Navigator lub ten sam adres e-mail, otrzymają dodatkowe korzyści w aplikacji MOL Move.



Do końca okresu letniego pod nową marką MOL będzie działało 100 stacji w całej Polsce, obecnie jest to już 50 punktów.

Co wiemy o Grupie MOL

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa działa w ponad 30 krajach zatrudnia łącznie 25 tys. osób, a jej doświadczenie w branży liczy sobie już ponad 100 lat. Grupa prowadzi trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji oraz sieć niemal 2500 stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Obecnie firma prowadzi produkcję w 8 krajach i posiada złoża w 10 kolejnych.