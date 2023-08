Na grzyby z Lidlem. Co proponuje sieć?

Suszarka do żywności Silvercrest 250 W

Do wysuszenia grzybów i owoców w domowym zaciszu przyda się nowoczesna suszarka do żywności Silvercrest 250 W, dostępna od

31 sierpnia stacjonarnie w sklepach Lidl Polska. Dzięki innowacyjnej technologii i funkcjonalności, suszenie żywności stanie się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Posiadacze aplikacji Lidl Plus będą mieli okazję nabyć ten niezastąpiony sprzęt za jedyne 99 zł zamiast 149 zł.

Kosz wiklinowy Wikpol.pl

Do przechowywania zebranych skarbów natury doskonale sprawdzi się ręcznie robiony kosz wiklinowy od Wikpol.pl. Wartościowa, polska produkcja i dbałość o detale sprawiają, że ten kosz nie tylko ułatwi transport i przechowywanie grzybów. Kosz dostępny w cenie 74,90 zł.

Wikpol, koszyk na grzyby, fot. mat. pras.

Nożyk do grzybów Rocktrail

Ostrza pozwolą wygodnie zbierać różnorodne gatunki grzybów, a solidne wykonanie gwarantuje długotrwałą funkcjonalność. Cena wyniesie jedynie 24,99 zł.