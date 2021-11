Na pustyni, w jaskini, na zamku - czyli nietuzinkowe jarmarki bożonarodzeniowe

W miejscowości @Valkenburg najstarszy i największy jarmark znajduje się w historycznych podziemiach, w jaskiniach pod Caubergiem i jest nazywany Europejskim Miastem Bożego Narodzenia. Wszystko dlatego, że w okresie świąt mieszkańcy przekształcają miasto i podziemie w prawdziwie zimową krainę, pełną ozdób, atrakcji, nastrojowych lampek, które wprawiają w iście świąteczny nastrój. Największą atrakcją są imponujące struktury jaskiń. Na miejscu czeka około 50 straganów, na których można kupić w zasadzie wszystko, co jest związane z Bożym Narodzeniem: smakołyki, nietuzinkowe ozdoby na choinkę i masę prezentów.

W tym roku @jarmark w Valkenburg jest czynny od 12 listopada do 9 stycznia 2022.

Niemcy – Królewski Jarmark Świąteczny na zamku Hohenzollern

Najstarszy jarmark w Dreźnie jest organizowany od ponad 600 lat, ale ten królewski gości na @zamku Hohenzollernów. Imponująca budowla jest bajkowa o każdej porze roku, wielu twierdzi, że stanowiła inspirację dla filmowego zamku Hogwart z Harrego Pottera. W Boże Narodzenie, dzięki zimowej aurze i pięknym ozdobom, prezentuje się on w sposób szczególny. Kramy z atrakcjami znajdują się zarówno na dziedzińcu, jak i we wnętrzach zamku, w tym m.in. w salach reprezentacyjnych.

Zamek mieści się około 70 km od Stuttgartu. W tym roku jarmark będzie trwał od 25 listopada do 9 stycznia.

Emiraty Arabskie – świąteczny jarmark w Dubaju odbywa się na pustyni. Program wydarzenia Bab Al Shams jest bardzo bogaty i oferuje m.in. kolędowanie, muzykę na żywo, 40-metrową choinkę i ponad 50 straganów z lokalnymi specjałami, doskonałymi na świąteczny prezent. Warto wspomnieć, że w grudniu temperatura w Dubaju sięga 27 stopni Celsjusza – a dla spragnionych ciepła i słońca oznacza to pełen relaks pod palmami przy basenie lub na wybrzeżu. W tym roku świąteczny jarmark rozpocznie się 10 grudnia i potrwa do 21 grudnia.

San Francisco to jarmark z krainy czarów Charles’a Dickensa. Sale wystawowe Cow Palace zamieniają się w krainę magii, której tematem przewodnim jest twórczość Charlesa Dickensa. Można tu zobaczyć i zasmakować wiktoriańskiego Londynu, improwizowanych pubów, herbaciarni i tętniącego feerią zapachów i kolorów jarmarku bożonarodzeniowego. Wydarzenie zwykle zaczyna się pod koniec listopada i kończy tuż przed świętami. W tym roku, będzie ono miało charakter wirtualny, a to oznacza, że każdy bez względu na położenie geograficzne będzie mógł wziąć w nim udział - zdalnie.

Tokio – magiczny pokaz świateł Caretta Shiodome, na który składa się ponad 250 000 świateł LED. Choć nie jest to dosłownie jarmark Bożonarodzeniowy jest on organizowany przez centrum handlowe @Caretta Shiodome, w którym można dokonać świątecznych zakupów jak na klasycznym jarmarku. Co roku motyw przewodni wydarzenia jest inny, lecz zawsze bajeczny i bajkowy: „Piękna i Bestia”, „Kraina lodu”, „Zaplątani” . Festiwal trwa od połowy listopada do połowy lutego. W okresie świąt ulice i dzielnice Tokio zdobią piękne iluminacje.