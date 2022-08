Na wyprawkę wydamy nie 300 zł, ale 500 zł i więcej

75% rodziców kupuje produkty szkolne nawet miesiąc przed 1 września.

Najczęściej kupowanymi produktami do szkoły są artykuły papiernicze, następnie plecak. Również ci, którzy przed początkiem roku chcą kupić komputer czy tablet do szkoły, w większości zrobią to online

Budżet przeznaczony na zakupy szkolne w przeciętnym gospodarstwie domowym mieści się w przedziale między 100 a 500 zł.

Trzy tygodnie przed początkiem roku szkolnego Shopee rozpoczęło kampanię „Powrót do szkoły”, w której produkty kupowane zwyczajowo z myślą o początku roku szkolnego objęte są 80% zniżkami, a wiele z nich ma również gwarantowaną dostawę przed 1 września. Szkolne niezbędniki: artykuły papiernicze, plecaki, lunch boxy czy nawet ubrania i elektronika, dostępne są w specjalnych cenach, które kupujący mogą dodatkowo obniżyć, wykorzystując specjalne vouchery od Shopee.

Rodzice robią zakupy do szkoły nawet miesiąc wcześniej

75% rodziców kupuje produkty szkolne miesiąc przed 1 września. Starsi uczniowie i studenci znacznie później zaczynają myśleć o przygotowaniach do nauki: 75% z nich na zakupy wybiera się zaledwie 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Najczęściej kupowanymi produktami do szkoły są artykuły papiernicze: zeszyty, ołówki, kredki, farby – planuje je kupić 90% rodziców, jak i studentów. Drugim najpopularniejszym szkolnym produktem jest plecak. Wśród osób, które zamierzają go kupić w tym roku, 74% rodziców oraz 85% starszych uczniów i studentów zrobi to przez Internet.

Ci, którzy przed początkiem roku chcą kupić komputer czy tablet do szkoły, w większości zrobią to online (w obu grupach ponad 72%). Podobny odsetek ankietowanych uznaje, że elementy wyposażenia pokoju ucznia, jak biurko, krzesło czy lampę, także najlepiej kupić online. Jedyny wyjątek stanowią kupowane przez rodziców buty do szkoły – 59% z nich chce udać się razem z pociechą do sklepu stacjonarnego i tam dokonać wyboru.

300, 500 czy 700 zł na wyprawkę szkolną?

Budżet przeznaczony na zakupy szkolne w przeciętnym gospodarstwie domowym mieści się w przedziale między 100 a 500 zł. Rodzice planują wydać na swoje pociechy więcej, niż młode osoby same na siebie. W grupie rodziców 77% zamierza zapłacić za szkolną wyprawkę ponad 200 zł – wśród nich ⅔ chce się zmieścić w przedziale do 500 zł, a ⅓ uważa, że wydatki przekroczą tę kwotę. 8% rodziców bierze pod uwagę, że na przygotowania do szkoły wyda ponad 1000 zł. Z kolei wśród studentów i najstarszych uczniów 52% nie zamierza przekroczyć progu 200 zł, a 30% planuje zmieścić się w przedziale między 200 a 500 zł.

Z kolei z badania SW Research na zlecenie Empiku wynika, że 80% rodziców spodziewa się wydać na wyprawkę szkolną więcej niż rok temu – to wzrost o 18 p.p. Niemal co drugi ankietowany zamierza przeznaczyć na zakupy do szkoły więcej niż 500 zł. Co trzeci respondent przeznaczy na wyprawkę od 301 do 500 zł, a co czwarty – między 501 a 700 zł. Niemal ¼ ankietowanych wyda na ten cel powyżej 700 zł. 16% rodziców zamknie zakupy szkolne w kwocie do 300 zł.

Cena jest głównym kryterium wyboru wyprawki dla największej grupy respondentów (36%), jednak 89% kompletuje wyprawkę (przynajmniej częściowo) wspólnie z dziećmi. Im starszy uczeń, tym ma więcej do powiedzenia w kwestii wyboru konkretnych artykułów do szkoły. Ponad połowa nastolatków w wieku 13-15 lat decyduje o każdym elemencie wyprawki. Ogółem tylko co 10. opiekun ogranicza konsultacje z dzieckiem do pojedynczych produktów. Prawie 50% badanych przyznało, że ich dzieci same poszukują informacji o przyborach szkolnych.

Ponad połowa rodziców (53% – wzrost o 4 p.p.) zrealizuje zakupy na nowy rok szkolny zarówno w sklepach stacjonarnych, jak w Internecie. Co trzeci ankietowany kupi produkty do szkoły wyłącznie w sklepach stacjonarnych, a co siódmy – tylko na platformach online. Niezależnie od kanału zakupu – online czy offline – na wybór konkretnego miejsca zakupów największy wpływ mają trzy czynniki: bogata i zróżnicowana oferta produktów, promocje oraz atrakcyjne ceny. W przypadku zakupów w Internecie dużą rolę odgrywają także wygodne metody płatności (47% wskazań) oraz czas dostawy (43% wskazań).

Obraz2.jpg

Niesamowite Niedziele z ORLEN Paczką – promocja na przesyłki

Shopee rozpoczęło kampanię „Powrót do szkoły”, w ramach której rzeczy niezbędne przed startem roku szkolnego można kupić polując na dodatkowe, codzienne Okazje Dnia. W ramach kampanii „Powrót do szkoły”, dzięki partnerstwu z ORLEN Paczka, 14 i 21 sierpnia odbędą się kolejne Niesamowite Niedziele. Kupujący będą mogli wówczas zdobyć dodatkowe kupony, obniżające cenę zamówienia, a także, wybierając dostawę do jednego z ok. 1000 automatów paczkowych ORLEN bądź punktu odbioru ORLEN Paczka otrzymają przesyłkę gratis.