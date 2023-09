Na zakupy do Galerii Gniezno można przyjść z psem

Dzięki zmianom w regulaminie, wszyscy klienci mają możliwość przyjścia na teren centrum handlowego ze swoim psem. Mowa oczywiście o pasażu, ponieważ wejście do sklepów uwarunkowane jest już indywidualnymi regułami każdego lokalu. Informuje o tym naklejka na witrynie, a jeśli takiej nie ma - należy zapytać o to obsługę danego sklepu. Aby pobyt w centrum handlowym był dla wszystkich (w tym również piesków) przyjemnością, przed wejściem dostępne są miski z wodą, gdzie można zostawić zwierzaka podczas wizyty w niedostępnym dla niego sklepie. Jeśli jednak istnieje obawa, że pupil będzie się stresować lub zachowywać agresywnie, lepiej zostawić go w domu.

Pies w centrum handlowym

- Chcemy sprawić, aby nasza galeria była miejscem otwartym i przyjaznym dla wszystkich, w tym psiaków. Nasi klienci nie muszą się już martwić, co zrobić ze swoim czworonogiem, kiedy idą na zakupy, jednak muszą najpierw ocenić, czy ich pupil będzie się dobrze czuł w takim miejscu – mówi Elżbieta Cipcer, dyrektor Centrum Handlowego Galeria Gniezno.

Pobyt zwierzaka w centrum uwarunkowany jest kilkoma zasadami. Przede wszystkim za obecność czworonoga w pełni odpowiedzialny jest jego właściciel. Aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo wszystkim klientom, pies nie może być agresywny, musi być na smyczy i w kagańcu, a za posprzątanie po nim również zobowiązany jest jego właściciel.