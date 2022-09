Naklejki Rozrabiaków w Kauflandzie. Jak je zdobyć?

Najnowsza akcja edukacyjna sieci Kaufland nosi nazwę Rozrabiaki Literaki. Każde dziecko, które odwiedzi sklep Kaufland, będzie mogło bezpłatnie otrzymać naklejkę z podobizną Rozrabiaka. Imiona postaci rozpoczynają się od poszczególnych liter alfabetu i nawiązują do wybranych zagadnień związanych ze środowiskiem czy odżywianiem. Dzieci będą mogły zaprzyjaźnić się m.in. z Recyklusiem, który opowie o ponownym wykorzystaniu odpadów, Florką, która przekaże informacje na temat budowania odporności organizmu czy Niedoskonałkiem zwracającym uwagę na nieidealne, lecz pełnowartościowe owoce i warzywa. Do zebrania są 24 naklejki. Aby je zdobyć, nie trzeba spełnić konkretnych warunków – naklejki wydawane są każdemu dziecku towarzyszącemu klientowi w trakcie zakupów lub robiącemu samodzielnie zakupy, niezależnie od wartości zakupionych produktów. Akcja trwa od 8 września do 9 listopada lub do wyczerpania zapasów.

Nauka przez zabawę

Na stronie internetowej www.kaufland.pl/rozrabiaki na dzieci czeka specjalna książeczka do pobrania – album, w którym nie tylko można zbierać otrzymane naklejki, ale także wziąć udział w zabawach edukacyjnych dla całej rodziny. Dla przykładu pod pilnym okiem Segregosława dzieci będą musiały przypisać dany odpad do konkretnego pojemnika, ucząc się w ten sposób właściwej segregacji. Ale to nie wszystko. W sklepach Kaufland dzieci mogą odkrywać dodatkowe atrakcje – m.in. fotościankę, dzięki której wcielą się w rolę Rozrabiaków, grę w klasy czy miarkę, z pomocą której sprawdzą swój wzrost.