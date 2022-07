Napoje Miss Ti oraz kawa promowana przez Xayoo w sieci Kaufland

Na miłośników egzotycznych smaków, w sklepach Kaufland w lipcu czeka nowość – napoje od polskich raperów Quebonafide i FORXST marki Miss Ti. To zainspirowane Koreą produkty, które debiutują na polskim rynku, stworzone z naturalnych składników, z krótkim, prostym i zdrowym składem, o niskiej kaloryczności.

Fani zielonej herbaty matcha mogą sięgnąć po napój „Matcha Latte", który bazuje na mleku migdałowym i jest odpowiedni dla wegan. Dodatkowo zawiera wiele korzyści zdrowotnych – matcha wpływa na lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego, działa antybakteryjnie i antywirusowo, a także dostarcza cennych witamin. Wersja „Milk Tea" to połączenie wywaru z czarnej liściastej herbaty, która pobudza dzięki zawartości kofeiny oraz mleka UHT, co stanowi ciekawą, niecodzienną kombinację. Oba produkty posiadają najwyższy wynik wskaźnika Nutri-Score, który informuje konsumenta o wartościach odżywczych produktu. Ponadto litrowe butelki, w których sprzedawane są „Matcha Latte” oraz „Milk Tea”, zostały w całosci wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu.

Na miłośników kaw, którzy nie wyobrażają sobie poranku bez filiżanki ulubionego napoju, w marketach Kaufland czekają produkty marki GBS. To polska firma, która jako jedna w pierwszych wypuściła na rynek kawę z pięciokrotnie większą zawartością kofeiny. W promocję marki zaangażowany jest youtuber Xayoo – doskonale znany fanom e-sportu. Puszki rozpuszczalnej kawy GBS sprzedawane są od czerwca we wszystkich sklepach Kaufland w atrakcyjnych cenach. Linia pod nazwą Angel’s Touch Frappe posiada trzy warianty smakowe – masło orzechowe, brownie oraz kokos. W pięciogramowej porcji znajduje się aż 200 mg kofeiny, która intensywnie pobudza w ciągu dnia, a dodatek smakowy to pyszne urozmaicenie dla osób pijących kawę na co dzień i nie tylko. Frappe to mrożony napój kawowy, robiony na bazie mleka, kawy rozpuszczalnej oraz lodu. Z produktem GBS można zatem samodzielnie w domu osiągnąć efekt frappe serwowanego przez najlepszych baristów. Te chłodne, orzeźwiające niezbędniki podczas lata dostępne są dla klientów wszystkich sklepów Kaufland.