Narzędzia Parkside w stałej ofercie Kauflandu

- W sieci Kaufland zapewniamy klientom szeroki wybór artykułów. Nasza oferta obejmuje zarówno produkty spożywcze, jak i drobne sprzęty AGD, kosmetyki, chemię gospodarczą, tekstylia czy też sprzęt dla majsterkowiczów oraz do prac ogrodowych. Asortyment marki Parkside obejmujący elektronarzędzia, narzędzia ręczne, a także produkty ogrodowe pojawił się w sieci Kaufland w I kwartale 2023 r. Jest on dostępny w ramach oferty promocyjnej we wszystkich lokalizacjach, wkrótce będzie dostępny w stałym asortymencie. Aktualnie klienci mogą znaleźć w naszych sklepach około 30 produktów Parkside. Są to m.in. elektryczne podkaszarki, piły łańcuchowe, nożyce i pilarki do roślin, rękawice ogrodowe w różnych wariantach kolorystycznych, łopatki ogrodowe, motyki, sadzarki, grabie, węże ogrodowe wraz z niezbędnymi akcesoriami i wiele innych - powiedziała nam Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.