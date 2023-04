Netto i Lidl z ofertą na majówkę

Sklepy Netto - jak będą czynne podczas majówki

Przed długim weekendem Netto przygotowało ofertę, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Do majówki będzie można przygotować się nie tylko w piątek i sobotę, ale też w niedzielę handlową, przypadającą na 30 kwietnia. Wówczas zakupy w Netto będzie można zrobić w godzinach 8.00-21.00. Warto pamiętać, że wszystkie sklepy Netto będą otwarte również we wtorek, 2 maja, w godzinach od 6.00 do 23.00.

Kiełbasy na majówkę od Netto

Klienci znajdą w Netto szeroki wybór kiełbas. Kiełbasa śląska Mega Paka Mistrz Rohus w dniach od 28 do 30 kwietnia będzie dostępna w cenie niższej o 33 proc., wynoszącej 15,99 zł za opakowanie 1kg. Z kolei od czwartku, 27.04 do wtorku, 2.05, kiełbasa biesiadna Madej Wróbel jest dostępna za 12,99 zł za opakowanie 580 g. Fani pikantniejszych smaków znajdą w ofercie Ślązerki Sweet Jalapeno Morliny za 9,99 zł za opakowanie 240 g.

Na grillowym ruszcie świetnie sprawdzą się także mięsa w marynatach. W ramach marki własnej Grill Bar, Netto przygotowało dla klientów karkówkę w marynacie grillowej Grill Bar (plastry), taniej o 15 proc. – za 16,99 zł za 600 g, skrzydełka z kurczaka w marynacie paprykowej Grill Bar taniej o 10 proc. – za 12,59 zł za 1 kg. Majówkowy koszyk można uzupełnić także o skrzydełka marynowane Farmio za 12,99 zł za 1 kg.

Netto z ofertą roślinną

W ofercie Netto znajdują się także produkty dla tych, którzy rezygnują z mięsa lub mają ochotę odkryć nowe smaki. W wybranych sklepach można kupić roślinne kiełbaski barbecue Dobra Kaloria za 8,99 zł za 180 g, roślinny gyros a’la kurczak Dobra Kaloria za 9,19 zł za 150 g oraz roślinny mix na grill Dobra Kaloria za 8,99 zł za 165 g.

Warto spróbować pieczarek na grilla Portobello za 8,99 zł za 350 g, kremowego sera do grillowania Rougette w cenie 10,99 zł za 180 g czy paluszków mozzarelli do zapiekania Alphenhain w cenie 10,99 zł za 200 g.

Grill i gadżety grillowe w Netto

W Netto grill ogrodowy (wys. 52 cm, średnica 36 cm, 4-stopniowa regulacja wysokości chromowanego rusztu, kółka ułatwiające przesuwanie) można kupić już za 49 zł (1 szt.).

Siec ma w ofercie także grill jednorazowy(1 szt.) za 11,99 zł. Przy okazji można zakupić podpałkę ekologiczną brązową (32 szt., 1 opak.) za 3,99 zł lub podpałkę białą (32 szt., 1 opak.) za 4,99 zł. Ci, którzy wolą szybsze rozwiązania na rozpalenie grilla, z pewnością będą zadowoleni z ekologicznej żelowej podpałki do grilla (1 szt.) za 1,69 zł. Z kolei brykiet drzewny (2,5 kg, 1 opak.) dostępny jest za 14,99 zł.

W ofercie Netto klienci znajdą kilka ciekawych gadżetów, m.in. kij teleskopowy na kiełbasę z obracanym widelcem (dł. 30-80 cm, 1 szt.) za 9 Pzł, ruszt do kiełbasek (wym. rusztu 17,5 x 8 cm, 1 szt.) za 12 zł. Miłośnicy burgerów mogą nabyć ruszt do burgerów (wym. rusztu 22 x 22,5 x 2,6 cm, 1 szt.) za 12 zł.

Aktualne oferty dostępne są na https://www.netto.pl/gazetka-netto/

Lidl też gotowy na długi weekend

Lidl Polska poinformował, że 1 i 3 maja są dniami wolnymi od pracy, zatem w poniedziałek i środę sklepy sieci pozostaną nieczynne. W pozostałe dni placówki działają w standardowych godzinach.

Lidl poinformował także o promocjach na artykuły spożywcze, aktualnych od czwartku, 27 kwietnia, do wtorku 2 maja. Oferta obejmuje m.in:

Kiełbasa śląska 56% taniej w cenie 9,90 zł za kilogram z kuponem Lidl Plus (cena regularna to 22,90 zł/ 1 kg),

Karkówka wieprzowa w marynacie 57% taniej w cenie 11,99 zł za kilogram z kuponem Lidl Plus (cena regularna 28,49 zł/ 1 kg),

Piwo Perlenbachen 500 ml w cenie 2 zł za butelkę przy zakupie 10 sztuk (promocja obowiązuje tylko w piątek, 28.04),

Piwo Budweiser 500 ml w cenie 2,50 zł za butelkę przy zakupie 10 sztuk (promocja ważna tylko w piątek, 28.04),

Wszystkie piwa Lech Free 40% taniej przy zakupie 6 sztuk (promocja obowiązuje wyłącznie w czwartek, 27.04),

Wszystkie piwa w butelce Desperados i Somersby będą kosztować 40% taniej przy zakupie 6 sztuk (oferta będzie ważna tylko w sobotę i niedzielę 29-30.04),

Lody na patyku 2+1 gratis,

Piwo Żubr 2,50 zł za puszkę przy zakupie 6-paku (tylko w czwartek i piątek 27-28.04),

Łosoś świeży 22 zł taniej za kilogram – tylko 62,90 zł/ 1 kg z aplikacją Lidl Plus (cena regularna 84,90 zł/ 1 kg),

Brykiet grillowy 1+1 gratis tylko 7,49 zł/ 1 opak. przy zakupie 2 szt. (cena regularna 14,99 zł/ 1 opak.),

Coca-cola w 2-litrowej butelce 34% taniej, 6,49 zł/ 1 but. przy zakupie 4-paku (cena regularna 9,89 zł/ 1 but.).