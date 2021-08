Netto przecenia elementy wyprawki szkolnej

– Widzimy, że nasi klienci coraz częściej przychodzą do sklepów Netto po coś więcej niż tylko zakupy spożywcze. Fakt, że nasza tzw. non-foodowa oferta cieszy się rosnącą popularnością, to dla nas powód do dużej satysfakcji – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska.

Uwagę klientów Netto przyciągają w największym stopniu podstawowe elementy wyposażenia uczniów.

– Duże zainteresowanie klientów artykułami takimi jak zeszyty i wszelkie przybory, a więc kredki, flamastry czy ołówki, to wynik przede wszystkim naszej szerokiej oferty, a także atrakcyjnych cen – kontynuuje Patrycja Kamińska.

Artykuły szkolno-biurowe last minute w sklepach Netto

– Choć wrzesień już się zaczyna, nie wszyscy zdążyli skompletować pełną wyprawkę szkolną, przez co muszą zrobić zakupy na w późniejszym terminie. Dlatego – w odpowiedzi na to zapotrzebowanie – zdecydowaliśmy się ponownie wprowadzić artykuły szkolno-biurowe do naszych sklepów, tym razem w jeszcze atrakcyjniejszych cenach. To specjalna oferta last minute dla wszystkich szukających oszczędności podczas kompletowania wyposażenia szkolnego - dodaje.

Zeszyty A5 dostępne są w Netto w kilku opcjach: klienci mają do wyboru zarówno te cienkie (16 kartek w cenie 1,67 PLN za 1 szt.), jak i grubsze (60 kartek w cenie 2,44 PLN za 1 szt. lub 80 kartek w cenie 2,79 PLN za 1 szt.). Jeśli chodzi o długopisy to praktyczne mogą okazać się te automatyczne 4‑kolorowe (2,79 PLN za 1 szt.), które pozwolą oznaczać notatki kolorami, by były one czytelniejsze. Ponadto przydać mogą się wszelkie notesy (ze sztywną okładką i poddrukiem – 3,49 PLN za 1 szt. – 60 kartek), a na lekcje matematyki – cyrkiel (9,09 PLN za 1 szt.).