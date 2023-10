Netto świętuje 28. urodziny - duże promocje i rok darmowych zakupów

Od pierwszego sklepu otworzonego w Szczecinie w 1995 roku po ponad 660 placówek rozsianych w całym kraju. Netto Polska obchodzi swoje 28. urodziny! Z tej okazji sieć sklepów przygotowała wyjątkowo atrakcyjne oferty na produkty z różnych kategorii. Co więcej, klienci dyskontu mogą wziąć udział w urodzinowym konkursie, w którym do wygrania są bony na roczne zakupy w sklepach Netto! Urodzinowe oferty obowiązują od 2 do 11 października.