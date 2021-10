Netto z dyskontowymi cenami dla 500 produktów i tygodniem tematycznym

- Eksperci sieci prowadzą cotygodniowe badania cen na rynku, dostosowując do nich ceny produktów dostępnych na półkach Netto. Po tygodniach dynamicznego rozwoju, w ciągu których otwarto ponad 100 nowych sklepów, przekraczając liczbę 500 placówek w całej Polsce, sieć stawia wyraźny krok, podkreślając korzyści z kupowania w Netto - podaje sieć.

– Mamy ugruntowaną pozycję i wielu zadowolonych, lojalnych klientów w regionach, gdzie rozwijaliśmy się intensywnie odkąd jesteśmy obecni w Polsce. Poszerzenie zasięgu dzięki integracji Tesco z Netto dało nam powód do tego, by jeszcze aktywniej działać w obrębie cen i promocji. Obecnie, gdy właściwie z tygodnia na tydzień pojawiamy się w nowych miejscowościach, w których nas dotąd nie było, kluczowe są dla nas działania w zakresie pozyskania nowych klientów, i to na stałe, zwłaszcza biorąc pod uwagę niezwykle wysoką konkurencyjność w naszej branży – mówi Witold Baran, dyrektor handlowy Netto Polska.

–Niezależnie od promocji, które przecież są ograniczone w czasie, chcemy pokazać klientom, że to właśnie regularne, codzienne ceny są u nas bardzo korzystne. Chcemy, by nie musieli się zastanawiać gdzie iść na zakupy, aby nie przepłacić – dodaje Witold Baran.

Produkty objęte monitoringiem cen to najlepiej sprzedające się artykuły z różnych kategorii, jak np. nabiał, wędliny, mięso, owoce i warzywa, produkty sypkie, kawa i herbata, słodycze, kosmetyki, środki czystości oraz artykuły higieniczne dla dzieci i niemowląt. Po nie klienci sięgają najczęściej i to one przekładają się w największym stopniu na wielkość miesięcznych wydatków w sklepie spożywczym.

Od 18 do 23 października w Netto trwa tydzień kuchni włoskiej, ze specjalnymi cenami na ofertę z tego regionu.



Do 24 grudnia w sklepach Netto odbywa się także specjalna akcja lojalnościowa „Kocha, zbiera, gotuje”. W jej ramach można zdobyć naczynia kuchenne z kamionki niemieckiej marki Fissler. Za każde 25 PLN wydane podczas jednorazowych zakupów w Netto klienci otrzymują jeden specjalny znaczek. Po uzbieraniu 10 znaczków kupujący mogą nabyć wybrane naczynia za pół ceny.

