Netto z ofertą dla czworonogów

Karmy

W ramach oferty specjalnej wybrane produkty marek Kiciuś, Bobik i Competina będą przecenione o 20 proc. Dla psów Netto przewidziało karmę mokrą Bobik: na tackach (1,27 PLN za 150 g – różne rodzaje), w batonie (2,15 PLN za 450 g – różne rodzaje) lub w puszce (3,19 PLN za 1250 g – różne rodzaje), a także karmę Competina w puszce (3,59 PLN za 400 g). Nie zabraknie też karmy suchej Competina (12,79 PLN za 1,5 kg – różne rodzaje), a także karm uzupełniających Bobik – Dental Sticks (3,75 PLN za 180 g) i przysmaków twister lub pasków mięsnych (2,39 PLN za 100g lub 150 g w zależności od rodzaju). Z kolei właścicieli kotów zainteresuje karma sucha Kiciuś (7,99 PLN za 1,5 kg lub 2 kg w zależności od rodzaju).

Oferta przygotowana w ramach Dnia Zwierząt obejmuje także karmy suche i mokre (w puszkach i saszetkach) popularnych producentów w wyjątkowo niskich cenach. Klienci Netto będą mieli do wyboru karmy i przysmaki Pedigree, Whiskas, Purina One, Gourmet, Felix i PreVital.

Dla psa

Najnowsza oferta Netto to jednak nie tylko karmy. Wybierając się na spacer z psem, warto pomyśleć także o odpowiednim okryciu dla naszego towarzysza – zwłaszcza jeśli jest krótkowłosy. W Netto klienci znajdą eleganckie kamizelki dla czworonogów (25 PLN za 1 szt.), a także idealne na jesień płaszcze przeciwdeszczowe (25 PLN za 1 szt.). Bezpieczeństwo psa w czasie spaceru zapewni obroża LED (od 15 PLN za 1 szt. w zależności od rozmiaru), uprząż LED (29 PLN za 1 szt.), smycz LED (19 PLN za 1 szt.) i kamizelka odblaskowa (19 PLN za 1 szt.). Podczas wycieczek na pewno sprawdzi się smycz zwijana (od 16 PLN za 1 szt. w zależności od długości). Do wspólnej zabawy przydadzą się gumowe zabawki piszczałki w różnych kształtach (16 PLN za 1 szt.). Z kolei interaktywna piłka na przysmaki wydająca dźwięki przy toczeniu się (20 PLN za 1 szt.) to dla psa nie tylko świetna zabawa, ale także ćwiczenie. Przydatny okaże się również gryzak do czyszczenia psich zębów (16 PLN za 1 szt.). Dopełnieniem będzie wyjątkowo ciekawa propozycja w postaci maty do lizania dla psa, która pobudza wydzielanie śliny, wpływając pozytywnie na układ trawienny (16 PLN za 1 szt.). Po powrocie z intensywnego spaceru każdy pies uda się z przyjemnością na zasłużoną drzemkę w miękkim legowisku (od 29 PLN za 1 szt. w zależności od wielkości).

Dla kota