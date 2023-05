Nice To Fit You wprowadza zestawy do samodzielnego gotowania Nice to Cook

W odróżnieniu od dań oferowanych przez markę w ramach diet pudełkowych Nice To Fit You, meal kity Nice To Cook zawierają surowe produkty oraz przyprawy, na bazie których można samodzielnie przygotować danie, korzystając z dołączonej do zestawu instrukcji gotowania.

Jak wyjaśnia Agnieszka Tokarz, Dietitian & Food Trend Product Manager w Nice To Fit You, każdy zestaw Nice To Cook to starannie dobrane, świeże składniki najwyższej jakości oraz przepis, który krok po kroku prowadzi przez przygotowanie dania. W ofercie Nice To Cook znajdują się zarówno zestawy mięsne jak i wegetariańskie, i jak zapewnia Agnieszka Tokarz, oferta będzie się z czasem zmieniała i rozszerzała w oparciu o opinie klientów i ich preferencje.

- Jesteśmy przekonani, że idea meal kitów przyjmie się także w Polsce, bo choć wśród Polaków systematycznie i widocznie zwiększa się świadomość wagi tego co jedzą, to jednocześnie deklarują oni wprost, że czasu na kupowanie i wybieranie jakościowych produktów mają coraz mniej – wyjaśnia dietetyczka.

Jak wynika z danych opublikowanych w grudniu 2022 przez Market and Research światowy rynek meal kitów rośnie szybko. Jeszcze w 2021 r. jego wartość szacowano na 11,1 mld USD, tymczasem do 2031 r. ma ona wzrosnąć do nawet 43,4 mld USD, z CARD na poziomie 14,9 proc. Z kolei wg danych opublikowanych przez Statista w maju br., do 2030 r. przychody ze sprzedaży meal kitów mogą globalnie osiągnąć wartość 64,4 mld USD.

- W USA, Niemczech czy Wielkiej Brytanii gotowe zestawy produktów do samodzielnego ugotowania w domu mocno zyskały na popularności w pandemii. Ale także obecnie rynki meal kitów rosną tam naprawdę dynamicznie. Nasze działy R&D i dietetyki cały czas śledzą światowe trendy i nowości tak technologiczne jak, i żywieniowe, od dawna przyglądaliśmy się rozwojowi segmentu meal kitów, zderzając go ze zmianami zachodzącymi w stylu życiu i przyzwyczajeniach żywieniowych Polaków. W końcu uznaliśmy, że teraz taki produkt może być ciekawym uzupełnieniem także naszej oferty – komentuje Paweł Wróbel, CEO Nice To Fit You.



Zestaw potrzebnych, świeżych składników można zamówić z poziomu aplikacji Nice To Fit You (ścieżka Select) i w maksymalnie 48 godzin zostanie on dostarczony wprost pod drzwi klienta. Składniki są porcjowane, a zatem wystarczy je połączyć i ugotować przed podaniem.

- Chcieliśmy aby w czasach, w których nie ma czasu na nic, nasi klienci mieli możliwość ugotowania obiadu bez chodzenia na zakupy, szukaniu przepisów, czy też ciężko dostępnych składników. Ważnym czynnikiem jest również nuda w kuchni, każdy z nas lubi spróbować czegoś nowego. Zaoszczędzony czas nasi klienci mogą przeznaczyć na odpoczynek lub spędzić go z bliskimi – dodaje Paweł Wróbel.

- W naszym meal kicie znajduje się dokładnie tyle produktów i przypraw, ile potrzeba do przygotowania posiłku dla 2-3 osób. Każdy z nas wie, że chcąc przyrządzić w domu ciekawe danie i robiąc w tym celu dedykowane zakupy, każdorazowo marnujemy część tego, co kupiliśmy. Chcemy, by klienci czuli, że zestawy Nice To Cook nie tylko oszczędzają ich czas i wysiłek, ale też pozwalają im realnie wpływać na niwelowanie problemu marnowania jedzenia – podsumowuje Agnieszka Tokarz.

Zestawy Nice To Cook dostępne są w aplikacji Nice To Fit You, w opcji SELECT w zakładce Przekąski. Docelowo marka planuje uruchomienie kilku kolejnych kanałów sprzedaży, między innymi poprzez dedykowaną stronę internetową oraz współpracę z aplikacją Jemmy.