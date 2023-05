Niecodzienne piwa w ofercie Lidl Polska

Pierwsze wygrane piwo z tej serii to PINTA Cold IPA, inspirowane recepturą Dariusza Grabowskiego, które od czwartku 18 maja będzie dostępne w sklepach Lidl Polska.

„Niech Świat Pozna Twoje Piwo”

Właśnie wyłoniono zwycięzców konkursu dla domowych piwowarów „Niech Świat Pozna Twoje Piwo”, który został zorganizowany przez rzemieślniczy Browar PINTA przy współpracy z Lidl Polska. Dwudziestu sędziów wybrało najlepsze w tym roku piwa, a na ich podstawie Browar PINTA opracował cztery receptury. Zwycięskie krafty będą pojawiały się w ofercie sieci sklepów Lidl Polska od maja do września.

„Niech Świat Pozna Twoje Piwo” to jeden z największych konkursów dla piwowarów domowych w Europie. Jest organizowany przez Browar PINTA i Lidl Polska od 2021 roku. Zasady rywalizacji są proste: jury złożone z certyfikowanych sędziów piwnych wybiera najlepsze piwa w każdej z kategorii, Browar PINTA na podstawie zwycięskiej receptury warzy je, a następnie trafiają one do sieci sklepów Lidl Polska. W poprzednich dwóch edycjach piwowarzy domowi zgłosili niemal tysiąc piw w dziesięciu różnych stylach. W tym roku 141 piwowarów domowych zgłosiło 212 piw w czterech, zadanych im wcześniej stylach: Cold IPA, Gose z Pigwowcem Japońskim, Dortmunder Export oraz West Coast Double IPA chmielone jedną odmianą chmielu.

PINTA_Zwycięskie_Cold_IPA.png

Piwa według receptur znanych piwowarów

Piwa rzemieślnicze o unikatowym smaku i aromacie od lat cieszą się ogromną popularnością. Warzone są przez małe browary, według receptur piwowarów znanych z imienia i nazwiska. Za tymi piwami zawsze stoją konkretni ludzie, którym zależy na uzyskaniu wyjątkowego piwa o unikalnych walorach smakowych i aromatycznych. W konkursie „Niech Świat Pozna Twoje Piwo” udało się to osiągnąć piwowarowi domowemu Dariuszowi Grabowskiemu. Jego Zwycięskie Cold IPA w swoim stylu łączy zalety Pilsa i India Pale Ale – cechuje je rześki charakter i charakterystyczny dla IPA, chmielowy profil. Trunek zachwycił sędziów i pokonał konkurentów w prestiżowej kategorii Cold IPA 15-16°Blg. Już od czwartku 18 maja klienci sklepów Lidl Polska również będą mogli spróbować pierwszego zwycięskiego piwa.

IPA, czyli India Pale Ale to amerykańska wersja angielskiego piwa górnej fermentacji. Zyskała popularność na całym świecie jako symbol tzw. „piwnej rewolucji”. Swoją nazwę wywodzi od staroangielskiego stylu piwa, który niegdyś Brytyjczycy eksportowali do Indii. Cechą charakterystyczną IPA jest duża dawka chmielu. Piwo ma bardzo intensywny zapach. PINTA Zwycięskie Cold IPA Dariusza Grabowskiego to piwo chmielone odmianami Citra®, Mosaic® i Simcoe® oraz warzone z użyciem słodów jęczmiennych – pilzneńskiego i Carapils® oraz płatków ryżowych. Stanowi idealną propozycję dla miłośników piwa typu India Pale Ale, którzy poszukują nowych, nietuzinkowych kompozycji smakowych.

Pierwsze piwo PINTA Zwycięskie Cold IPA, według receptury Dariusza Grabowskiego, będzie dostępne w sklepach sieci Lidl Polska od czwartku, 18 maja.

W dniach od 18 do 20 maja przy zakupie dwóch butelek piwo Cold IPA oferowane będzie w promocyjnej cenie 8,99 zł/ 500 ml/ 1 but. (cena regularna to 9,99 zł).