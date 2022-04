Nowa akcja Castoramy „100 za 1000 złotych”

Od 20 do 24 kwietnia br., Castorama zaprasza klientów do udziału w specjalnej akcji promocyjnej, w której za każde wydane 1000 zł zwróci na kartę podarunkową 100 zł do wykorzystania na kolejne zakupy w sklepach stacjonarnych Castorama.