Nowa Cola w Biedronce

Jeszcze w 2021 r. Cola Original (produkt z czerwoną etykietą) sieć sprzedawała w promocyjnej cenie 2,49 zł za 1,5l. Poprzednia cena to 3,99 zł.

Producentem Coli Original jest BEWA sp. z o.o.

W wybranych sklepach sieci Biedronka można również spotkać napój Cola Intense Zero. Aktualna cena to 2,19 zł/l przy zakupie 3 butelek (cena regularna 2,99 zł/but.).

W obliczu kryzysu Polacy sięgają na zakupach po marki własne sieci handlowych. Są to produkty, które zazwyczaj oferują bardzo dobrą relację ceny do jakości i stanowią rozsądną alternatywę w porównaniu do droższych, markowych zamienników.

Udział „private labels” w całościowym koszyku zakupowym stanowi już ponad 20% sprzedaży.