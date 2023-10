Nowa karta podarunkowa w ofercie Kolportera

Kinguin to platforma e-commerce służąca do sprzedaży produktów cyfrowych, od oprogramowania, przez usługi komputerowe, po gry wideo. Na platformie znajduje się jeden z największych na świecie asortymentów gier komputerowych, w tym popularne tytuły takie jak „League of Legends”, „Fortnite” czy „Counter-Strike: Global Offensive”. W serwisie można kupić lub sprzedać także klucze do gier, które mogą zostać aktywowane na popularnych platformach gamingowych, takich jak Steam, Origin czy Uplay.

Platforma Kinguin powstała w Polsce w 2013 roku. Swoim zasięgiem obejmuje obecnie 14 krajów, w tym USA i Wielką Brytanię. Użytkownicy serwisu mogą nabyć produkty cyfrowe w konkurencyjnych cenach od sprzedawców z całego świata, a transakcje są realizowane na bezpiecznej i pewnej platformie.

– Rynek produktów cyfrowych, a w szczególności gamingowych, cały czas ewoluuje. Wprowadzane są nowe produkty, które mają odpowiedzieć na potrzeby coraz liczniejszej grupy graczy. Na bieżąco analizujemy trendy, przyglądamy się nowościom na rynku, a te, które według nas mają największy potencjał, staramy się wprowadzić do sprzedaży w naszej sieci saloników Kolportera. We wrześniu wprowadziliśmy do saloników karty podarunkowe Kinguin. Dostępne są w czterech nominałach: 25, 50, 100 i 200 złotych – mówi Dariusz Sandecki, starszy specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera.

W sieci Kolportera można nabyć doładowania do gier i platform gamingowych, karty podarunkowe, a także karty przedpłacone, z których gracze chętnie korzystają w sieci.

Kolporter jest największym dystrybutorem prasy w Polsce. Oferuje kompleksową obsługę punktów handlowych i sieci sprzedaży oraz świadczy usługi logistyczne i reklamowe. Kolporter zarządza siecią saloników prasowych.